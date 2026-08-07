A Prefeitura de Campinas homologou nesta sexta-feira (7) a concessão do espaço onde funcionava o antigo Café de La Recoleta, no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes.

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A vencedora do pregão foi a RRX Fornecimento de Refeições Ltda., que apresentou proposta de R$ 22.050 por mês pela exploração do local. Ao todo, sete empresas participaram da disputa.

O espaço será destinado à implantação de um bar, café ou restaurante com programação cultural, com funcionamento independente das demais atividades do Centro de Convivência.