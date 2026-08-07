A Prefeitura de Campinas homologou nesta sexta-feira (7) a concessão do espaço onde funcionava o antigo Café de La Recoleta, no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes.
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A vencedora do pregão foi a RRX Fornecimento de Refeições Ltda., que apresentou proposta de R$ 22.050 por mês pela exploração do local. Ao todo, sete empresas participaram da disputa.
O espaço será destinado à implantação de um bar, café ou restaurante com programação cultural, com funcionamento independente das demais atividades do Centro de Convivência.
A área concedida possui 721,05 metros quadrados. O imóvel inclui salão principal de 237 m², palco para apresentações, área externa coberta, espaço ao ar livre de 180 m², mezanino de 156 m² e áreas administrativas.
A entrada será pela Rua Conceição, no Cambuí.
Próximas etapas
Com a homologação, o processo segue agora para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e para a Procuradoria-Geral do Município, responsáveis pela elaboração do contrato.
Depois da assinatura, a empresa terá 30 dias para apresentar o projeto das intervenções necessárias. A Secretaria de Cultura e Turismo terá até 15 dias para analisar a proposta.
Após a aprovação, a concessionária terá três meses para executar as obras e colocar o estabelecimento em funcionamento. O prazo poderá ser prorrogado por mais um mês.
A secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, afirmou que a concessão busca recuperar o uso do antigo La Recoleta e ampliar as opções de convivência e programação no equipamento cultural.