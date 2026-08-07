O distrito de Joaquim Egídio recebe, neste sábado (8) e domingo (9), a 10ª edição da Feira Cult. O evento será realizado na Praça Cardeal-Bispo Dom Agnelo Rossi e no Salão Social, com entrada gratuita e programação voltada à arte, cultura, gastronomia e economia criativa.

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Ao longo dos dois dias, mais de 70 artistas, artesãos e microempreendedores vão expor produtos autorais. A programação também inclui uma exposição de arte e apresentações de seis artistas que farão pinturas ao vivo, permitindo que o público acompanhe o processo de criação das obras.

A Feira Cult ainda oferecerá oficinas artísticas gratuitas. No sábado, das 14h às 16h, será realizada uma oficina de pintura em tela com tinta acrílica. Já no domingo, no mesmo horário, a atividade será voltada ao desenho a lápis com foco em realismo. As inscrições devem ser feitas pelo perfil oficial do evento no Instagram.