O distrito de Joaquim Egídio recebe, neste sábado (8) e domingo (9), a 10ª edição da Feira Cult. O evento será realizado na Praça Cardeal-Bispo Dom Agnelo Rossi e no Salão Social, com entrada gratuita e programação voltada à arte, cultura, gastronomia e economia criativa.
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Ao longo dos dois dias, mais de 70 artistas, artesãos e microempreendedores vão expor produtos autorais. A programação também inclui uma exposição de arte e apresentações de seis artistas que farão pinturas ao vivo, permitindo que o público acompanhe o processo de criação das obras.
A Feira Cult ainda oferecerá oficinas artísticas gratuitas. No sábado, das 14h às 16h, será realizada uma oficina de pintura em tela com tinta acrílica. Já no domingo, no mesmo horário, a atividade será voltada ao desenho a lápis com foco em realismo. As inscrições devem ser feitas pelo perfil oficial do evento no Instagram.
A programação musical contará com apresentação da cantora Keky Freitas, com repertório de MPB, além de uma praça de alimentação com food trucks oferecendo opções como pastel, churrasco, poke, chope, doces, bolos, brownies, cookies e outras opções.
Outra atração será a participação da ONG Gatos da Lagoa, que apresentará produtos artesanais para arrecadar recursos e divulgar o trabalho de proteção e cuidado com animais.
Realizada há três anos, a Feira Cult busca incentivar a produção artística independente e fortalecer a economia criativa da Região Metropolitana de Campinas. O evento tem apoio de divulgação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.