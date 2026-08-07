Uma operação do Grupo de Resposta Unificada (GRU) utilizou drones para localizar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti em sete imóveis de Campinas nesta quinta-feira (6). A ação ocorreu nos bairros Vila Boa Vista, Vila União, Jardim Morumbi, Jardim Melina I, Parque Dom Pedro II, Jardim do Lago e Parque da Figueira.
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O grupo reúne equipes das secretarias municipais de Saúde, Serviços Públicos, Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Urbanismo, além de integrantes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Procon e Setec. O trabalho é voltado a imóveis onde as tentativas de solução administrativa foram esgotadas, permitindo o acesso às propriedades com respaldo judicial.
Desde a criação da força-tarefa, em março de 2024, o GRU já realizou 30 operações, vistoriando 266 imóveis considerados de difícil acesso.
No mesmo dia, a Secretaria de Saúde divulgou o 32º Alerta Arboviroses de 2026, indicando 22 bairros com alto risco de transmissão da dengue.
As áreas apontadas são Jardim Guanabara e Vila Itapura (Leste); Conjunto Habitacional Parque da Floresta, Jardim Florence I e II, Parque da Amizade, Núcleo Residencial Três Estrelas, Jardim Nova Esperança e Jardim Campos Elíseos (Noroeste); Jardim Rosália, Vila Reggio, Vila San Martin, Residencial Campo Florido e Vila Olímpia (Norte); Jardim Santo Antônio, Jardim Ademar de Barros, Vila Princesa e Jardim São Cristóvão (Sudoeste); Jardim Noemia, Jardim Stela e Jardim Nova Europa (Sul); e Sousas (Sudeste).
Segundo a Secretaria de Saúde, o alerta tem como objetivo orientar os moradores a reforçarem a eliminação de criadouros e direcionar ações intensificadas de combate ao mosquito nas regiões com maior risco de transmissão.
Número de casos em 2026
Entre 1º de janeiro e 3 de agosto, Campinas confirmou 3.658 casos de dengue. No mesmo período, foram realizadas mais de 1,04 milhão de visitas domiciliares para controle de criadouros e ações educativas, além de 53.382 aplicações de nebulização costal.
A Prefeitura reforça que a maior parte dos focos do mosquito está dentro das residências. Entre as principais recomendações estão eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas-d’água fechadas, limpar pratinhos de vasos de plantas e descartar corretamente materiais como pneus, garrafas e latas.