Uma operação do Grupo de Resposta Unificada (GRU) utilizou drones para localizar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti em sete imóveis de Campinas nesta quinta-feira (6). A ação ocorreu nos bairros Vila Boa Vista, Vila União, Jardim Morumbi, Jardim Melina I, Parque Dom Pedro II, Jardim do Lago e Parque da Figueira.

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O grupo reúne equipes das secretarias municipais de Saúde, Serviços Públicos, Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Urbanismo, além de integrantes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Procon e Setec. O trabalho é voltado a imóveis onde as tentativas de solução administrativa foram esgotadas, permitindo o acesso às propriedades com respaldo judicial.

Desde a criação da força-tarefa, em março de 2024, o GRU já realizou 30 operações, vistoriando 266 imóveis considerados de difícil acesso.