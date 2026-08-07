07 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
COMBATE AO MOSQUITO

Com drones, prefeitura elimina criadouros do mosquito da dengue

Por Matheus Cremonesi | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Operação com drones eliminou criadouros do mosquito Aedes aegypti em sete imóveis de Campinas.
Operação com drones eliminou criadouros do mosquito Aedes aegypti em sete imóveis de Campinas.

Uma operação do Grupo de Resposta Unificada (GRU) utilizou drones para localizar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti em sete imóveis de Campinas nesta quinta-feira (6). A ação ocorreu nos bairros Vila Boa Vista, Vila União, Jardim Morumbi, Jardim Melina I, Parque Dom Pedro II, Jardim do Lago e Parque da Figueira.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O grupo reúne equipes das secretarias municipais de Saúde, Serviços Públicos, Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Urbanismo, além de integrantes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Procon e Setec. O trabalho é voltado a imóveis onde as tentativas de solução administrativa foram esgotadas, permitindo o acesso às propriedades com respaldo judicial.

Desde a criação da força-tarefa, em março de 2024, o GRU já realizou 30 operações, vistoriando 266 imóveis considerados de difícil acesso.

No mesmo dia, a Secretaria de Saúde divulgou o 32º Alerta Arboviroses de 2026, indicando 22 bairros com alto risco de transmissão da dengue.

As áreas apontadas são Jardim Guanabara e Vila Itapura (Leste); Conjunto Habitacional Parque da Floresta, Jardim Florence I e II, Parque da Amizade, Núcleo Residencial Três Estrelas, Jardim Nova Esperança e Jardim Campos Elíseos (Noroeste); Jardim Rosália, Vila Reggio, Vila San Martin, Residencial Campo Florido e Vila Olímpia (Norte); Jardim Santo Antônio, Jardim Ademar de Barros, Vila Princesa e Jardim São Cristóvão (Sudoeste); Jardim Noemia, Jardim Stela e Jardim Nova Europa (Sul); e Sousas (Sudeste).

Segundo a Secretaria de Saúde, o alerta tem como objetivo orientar os moradores a reforçarem a eliminação de criadouros e direcionar ações intensificadas de combate ao mosquito nas regiões com maior risco de transmissão.

Número de casos em 2026

Entre 1º de janeiro e 3 de agosto, Campinas confirmou 3.658 casos de dengue. No mesmo período, foram realizadas mais de 1,04 milhão de visitas domiciliares para controle de criadouros e ações educativas, além de 53.382 aplicações de nebulização costal.

A Prefeitura reforça que a maior parte dos focos do mosquito está dentro das residências. Entre as principais recomendações estão eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas-d’água fechadas, limpar pratinhos de vasos de plantas e descartar corretamente materiais como pneus, garrafas e latas.

Comentários

Comentários