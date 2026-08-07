A Emdec iniciou a revitalização da Estação BRS Elisiário, ao lado da Rodoviária de Campinas, na região do Botafogo. A intervenção prevê melhorias na estrutura, iluminação e comunicação visual, além de grafitagem.

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Os trabalhos começaram nesta quinta-feira (6) e devem durar cerca de 15 dias, dependendo das condições climáticas. Segundo a Emdec, serão investidos aproximadamente R$ 20 mil e não haverá alteração na operação dos ônibus durante o período.

A estação fica na Rua Francisco Elisiário e integra o Corredor BRT Perimetral. O ponto está próximo da Estação BRT Rodoviária, do Terminal Multimodal Ramos de Azevedo, do Terminal Metropolitano e do Viaduto Prefeito Francisco Amaral.