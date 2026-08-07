A Emdec iniciou a revitalização da Estação BRS Elisiário, ao lado da Rodoviária de Campinas, na região do Botafogo. A intervenção prevê melhorias na estrutura, iluminação e comunicação visual, além de grafitagem.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os trabalhos começaram nesta quinta-feira (6) e devem durar cerca de 15 dias, dependendo das condições climáticas. Segundo a Emdec, serão investidos aproximadamente R$ 20 mil e não haverá alteração na operação dos ônibus durante o período.
A estação fica na Rua Francisco Elisiário e integra o Corredor BRT Perimetral. O ponto está próximo da Estação BRT Rodoviária, do Terminal Multimodal Ramos de Azevedo, do Terminal Metropolitano e do Viaduto Prefeito Francisco Amaral.
A reforma inclui recuperação da fiação elétrica, instalação de cinco holofotes, colocação de bancos individuais de concreto, troca dos vidros e recuperação do corrimão. Também estão previstos manejo do gramado e implantação de nova comunicação visual.
O espaço receberá ainda grafites da artista urbana Marta Christine Henriksen Oliveira, conhecida como Miss, com participação do artista Rafael Freitas da Silva, o Suíço. Miss já realizou trabalhos em estruturas do transporte público de Campinas, incluindo os terminais Barão Geraldo e BRT Mercado.
Após as mudanças previstas pela Emdec para a região da Avenida Lix da Cunha, a Estação Elisiário terá parada das linhas 212 (Terminal Itajaí) e 318 (Jardim Mirassol). Já a Estação BRT Rodoviária recebe as linhas BRT12, BRT20, BRT21, BRT25 e BRT26.