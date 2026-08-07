07 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE

Batida entre caminhões bloqueia faixas da Anhanguera em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Portal CCM - ARTESP
Caminhão bateu na traseira de carreta no km 103,6, em Campinas; uma pessoa teve ferimentos leves e houve bloqueios durante a madrugada.
Caminhão bateu na traseira de carreta no km 103,6, em Campinas; uma pessoa teve ferimentos leves e houve bloqueios durante a madrugada.

Uma colisão entre um caminhão e uma carreta provocou interdições na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, na madrugada desta sexta-feira (7). O acidente aconteceu por volta de 1h16, no km 103,6, no sentido norte.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações da concessionária AutoBAn, um caminhão Volvo trafegava pela faixa 3 quando perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz.

Uma pessoa sofreu ferimentos leves, enquanto outra saiu ilesa. Os veículos permaneceram imobilizados na pista até a chegada das equipes de atendimento.

Por causa da ocorrência, as faixas 2, 3 e 4 do sentido norte foram interditadas, além de uma alça de acesso entre a pista sul e a norte. A criticidade da ocorrência foi classificada como alta.

A carreta conseguiu deixar o local por meios próprios por volta das 4h26. Já o caminhão foi retirado da pista e colocado no gramado lateral, próximo ao km 103,8, às 4h19.

Até a última atualização, ainda havia bloqueios ativos no trecho.

As causas do acidente serão apuradas.

Comentários

Comentários