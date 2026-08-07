Uma colisão entre um caminhão e uma carreta provocou interdições na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, na madrugada desta sexta-feira (7). O acidente aconteceu por volta de 1h16, no km 103,6, no sentido norte.
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Segundo informações da concessionária AutoBAn, um caminhão Volvo trafegava pela faixa 3 quando perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz.
Uma pessoa sofreu ferimentos leves, enquanto outra saiu ilesa. Os veículos permaneceram imobilizados na pista até a chegada das equipes de atendimento.
Por causa da ocorrência, as faixas 2, 3 e 4 do sentido norte foram interditadas, além de uma alça de acesso entre a pista sul e a norte. A criticidade da ocorrência foi classificada como alta.
A carreta conseguiu deixar o local por meios próprios por volta das 4h26. Já o caminhão foi retirado da pista e colocado no gramado lateral, próximo ao km 103,8, às 4h19.
Até a última atualização, ainda havia bloqueios ativos no trecho.
As causas do acidente serão apuradas.