Uma colisão entre um caminhão e uma carreta provocou interdições na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, na madrugada desta sexta-feira (7). O acidente aconteceu por volta de 1h16, no km 103,6, no sentido norte.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn, um caminhão Volvo trafegava pela faixa 3 quando perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz.

Uma pessoa sofreu ferimentos leves, enquanto outra saiu ilesa. Os veículos permaneceram imobilizados na pista até a chegada das equipes de atendimento.