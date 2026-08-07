Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento na Vila Lunardi, em Campinas.

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Segundo a corporação, policiais do 47º Batalhão abordaram dois homens após perceberem que um deles apresentava um volume na região da cintura.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.