08 de agosto de 2026
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ENFIM PRESO

PM aborda dupla e acha procurado pela Justiça em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PMC
Homem foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar na Vila Lunardi e tinha mandado de prisão em aberto.
Homem foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar na Vila Lunardi e tinha mandado de prisão em aberto.

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento na Vila Lunardi, em Campinas.

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Segundo a corporação, policiais do 47º Batalhão abordaram dois homens após perceberem que um deles apresentava um volume na região da cintura.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Na consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos abordados.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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