A Polícia Militar recuperou bens levados durante um roubo a uma transportadora no Distrito Industrial Monte Castelo, em Indaiatuba.
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Entre os objetos localizados estavam um notebook, cartões bancários, documentos e outros pertences das vítimas, além de um simulacro de revólver usado no crime.
Após o acionamento, policiais do 47º Batalhão iniciaram buscas na região. Durante as diligências, um motorista de aplicativo informou o local onde havia deixado o suspeito após o roubo, o que levou as equipes até o bairro Caminho da Luz.
Na chegada ao endereço, dois indivíduos fugiram em direção a uma área de mata e não foram localizados.
Durante as buscas, os policiais encontraram os objetos roubados e a réplica de arma abandonados durante a fuga.
Com base nas informações reunidas e nas imagens de câmeras de segurança, um suspeito foi identificado como autor do roubo. Segundo a PM, a vítima também realizou reconhecimento fotográfico informal.
Os bens foram devolvidos à vítima. O suspeito foi indiciado por roubo.