A Polícia Militar recuperou bens levados durante um roubo a uma transportadora no Distrito Industrial Monte Castelo, em Indaiatuba.

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Entre os objetos localizados estavam um notebook, cartões bancários, documentos e outros pertences das vítimas, além de um simulacro de revólver usado no crime.

Após o acionamento, policiais do 47º Batalhão iniciaram buscas na região. Durante as diligências, um motorista de aplicativo informou o local onde havia deixado o suspeito após o roubo, o que levou as equipes até o bairro Caminho da Luz.