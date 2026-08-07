08 de agosto de 2026
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BENS RECUPERADOS

App ajuda a PM a esclarecer roubo a transportadora em Indaiatuba

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Polícia Militar encontrou notebook, cartões, documentos e simulacro após buscas no bairro Caminho da Luz.
Polícia Militar encontrou notebook, cartões, documentos e simulacro após buscas no bairro Caminho da Luz.

A Polícia Militar recuperou bens levados durante um roubo a uma transportadora no Distrito Industrial Monte Castelo, em Indaiatuba.

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Entre os objetos localizados estavam um notebook, cartões bancários, documentos e outros pertences das vítimas, além de um simulacro de revólver usado no crime.

Após o acionamento, policiais do 47º Batalhão iniciaram buscas na região. Durante as diligências, um motorista de aplicativo informou o local onde havia deixado o suspeito após o roubo, o que levou as equipes até o bairro Caminho da Luz.

Na chegada ao endereço, dois indivíduos fugiram em direção a uma área de mata e não foram localizados.

Durante as buscas, os policiais encontraram os objetos roubados e a réplica de arma abandonados durante a fuga.

Com base nas informações reunidas e nas imagens de câmeras de segurança, um suspeito foi identificado como autor do roubo. Segundo a PM, a vítima também realizou reconhecimento fotográfico informal.

Os bens foram devolvidos à vítima. O suspeito foi indiciado por roubo.

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