Um homem foi preso por roubo no Jardim São Francisco, em Campinas, após a Polícia Militar utilizar o rastreamento em tempo real de um celular levado durante o crime.

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Segundo a corporação, policiais do 47º Batalhão receberam informações sobre o roubo do aparelho e passaram a acompanhar a localização indicada pelo sistema.

As buscas levaram a equipe até uma área de mata, onde o suspeito foi encontrado escondido entre a vegetação.