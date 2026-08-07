07 de agosto de 2026
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LOCALIZADO

Rastreador de celular roubado entrega ladrão em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Rastreamento em tempo real levou a PM até uma área de mata no Jardim São Francisco, onde o suspeito foi localizado.
Rastreamento em tempo real levou a PM até uma área de mata no Jardim São Francisco, onde o suspeito foi localizado.

Um homem foi preso por roubo no Jardim São Francisco, em Campinas, após a Polícia Militar utilizar o rastreamento em tempo real de um celular levado durante o crime.

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Segundo a corporação, policiais do 47º Batalhão receberam informações sobre o roubo do aparelho e passaram a acompanhar a localização indicada pelo sistema.

As buscas levaram a equipe até uma área de mata, onde o suspeito foi encontrado escondido entre a vegetação.

Durante a abordagem, o homem admitiu a participação no roubo e informou aos policiais onde havia descartado a réplica de arma de fogo usada na ação.

Com a indicação, os militares localizaram o simulacro utilizado no crime.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, onde a prisão do suspeito foi mantida. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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