Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado pela Polícia Militar no Jardim Bassoli, em Campinas. Segundo a corporação, policiais do 47º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo quando localizaram o suspeito.

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Ao ser informado sobre a existência do mandado de prisão, o homem resistiu à abordagem e tentou fugir, mas acabou detido pelos policiais.

Após a confirmação da ordem judicial, ele foi encaminhado a uma unidade da Polícia Civil.