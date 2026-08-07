Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado pela Polícia Militar no Jardim Bassoli, em Campinas. Segundo a corporação, policiais do 47º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo quando localizaram o suspeito.
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Ao ser informado sobre a existência do mandado de prisão, o homem resistiu à abordagem e tentou fugir, mas acabou detido pelos policiais.
Após a confirmação da ordem judicial, ele foi encaminhado a uma unidade da Polícia Civil.
A prisão foi mantida, e o homem permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado.