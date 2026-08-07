Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (6), durante patrulhamento no bairro Padre Anchieta, em Campinas.
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Segundo a corporação, policiais do 47º Batalhão avistaram três pessoas na Rua Papa São Fabião. Ao perceberem a aproximação da viatura, elas tentaram se afastar a pé, mas foram abordadas.
Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.
Na consulta aos sistemas policiais, os militares constataram que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto.
O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.