07 de agosto de 2026
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CAPTURA

PM intercepta suspeitos e pega procurado no Padre Anchieta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem com mandado de prisão em aberto foi localizado durante patrulhamento da PM no Padre Anchieta.
Homem com mandado de prisão em aberto foi localizado durante patrulhamento da PM no Padre Anchieta.

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (6), durante patrulhamento no bairro Padre Anchieta, em Campinas.

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Segundo a corporação, policiais do 47º Batalhão avistaram três pessoas na Rua Papa São Fabião. Ao perceberem a aproximação da viatura, elas tentaram se afastar a pé, mas foram abordadas.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Na consulta aos sistemas policiais, os militares constataram que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto.

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.

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