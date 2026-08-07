O fim de semana será marcado pelos efeitos indiretos de um ciclone extratropical sobre o Estado de São Paulo. Em Campinas e região, a chuva tende a ser fraca e isolada, mas as rajadas de vento podem se aproximar dos 60 km/h.
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A Defesa Civil mantém o estado de alerta até domingo (9). Os impactos mais intensos são esperados no litoral, na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba, onde também há maior possibilidade de chuva.
Em Campinas, a sexta-feira (7) terá predomínio de sol e períodos de maior nebulosidade, com possibilidade de chuva em baixo volume.
No sábado (8) e no domingo (9), Dia dos Pais, podem ocorrer pancadas rápidas e isoladas durante a madrugada, sem expectativa de acumulados significativos.
O principal ponto de atenção será o vento. Rajadas fortes podem provocar queda de galhos, deslocamento de objetos soltos e danos em estruturas mais vulneráveis.
Calor chega aos 31°C
Apesar da atuação do sistema, as temperaturas continuarão elevadas para o inverno. As máximas podem chegar aos 31°C tanto no sábado quanto no domingo, enquanto as mínimas devem variar entre 16°C e 19°C.
A baixa umidade também continuará exigindo atenção. Durante as tardes, os índices podem cair para 38% a 40%, mantendo as condições de tempo seco mesmo com a possibilidade de chuva.
Assim, Campinas deve ter um fim de semana de calor, vento forte e pouca chuva, enquanto os efeitos mais severos do ciclone ficam concentrados principalmente no leste paulista.