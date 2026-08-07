O fim de semana será marcado pelos efeitos indiretos de um ciclone extratropical sobre o Estado de São Paulo. Em Campinas e região, a chuva tende a ser fraca e isolada, mas as rajadas de vento podem se aproximar dos 60 km/h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Defesa Civil mantém o estado de alerta até domingo (9). Os impactos mais intensos são esperados no litoral, na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba, onde também há maior possibilidade de chuva.

Em Campinas, a sexta-feira (7) terá predomínio de sol e períodos de maior nebulosidade, com possibilidade de chuva em baixo volume.