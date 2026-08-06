07 de agosto de 2026
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SUPERLOTAÇÃO

PS da PUC-Campinas chega a 390% de ocupação

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Pronto-socorro adulto do SUS opera com ocupação de 390% e mantém 36 pacientes em macas nos corredores.
Pronto-socorro adulto do SUS opera com ocupação de 390% e mantém 36 pacientes em macas nos corredores.

O Pronto-Socorro Adulto do SUS do Hospital PUC-Campinas enfrenta superlotação e opera com ocupação de 390% acima da capacidade instalada, segundo nota divulgada pela instituição nesta quinta-feira (6).

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Atualmente, 36 pacientes estão acomodados em macas nos corredores, em razão da alta procura por atendimento.

Diante do cenário, o hospital informou que não possui condições seguras para receber novos encaminhamentos pelo SUS neste momento.

A instituição pediu à Regulação Municipal que avalie o direcionamento de pacientes para outras unidades da rede pública, com o objetivo de preservar a segurança da assistência.

O Hospital PUC-Campinas também orientou a população a buscar outras unidades de saúde, sempre que possível, até que a situação seja normalizada.

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