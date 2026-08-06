O Pronto-Socorro Adulto do SUS do Hospital PUC-Campinas enfrenta superlotação e opera com ocupação de 390% acima da capacidade instalada, segundo nota divulgada pela instituição nesta quinta-feira (6).

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Atualmente, 36 pacientes estão acomodados em macas nos corredores, em razão da alta procura por atendimento.

Diante do cenário, o hospital informou que não possui condições seguras para receber novos encaminhamentos pelo SUS neste momento.