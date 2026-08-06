O vereador Vini Oliveira (Cidadania) reagiu nesta quinta-feira (6) à divulgação de um novo trecho da reunião mantida por ele com representantes de uma empresa ligada ao consórcio vencedor da licitação do transporte coletivo de Campinas.
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Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar negou ter cometido irregularidades, afirmou que as gravações não apresentam fatos novos e acusou adversários políticos de utilizar o caso para prejudicar seu mandato e sua candidatura a deputado estadual.
A manifestação foi uma resposta à vereadora Mariana Conti (PSOL), autora da denúncia que originou a Comissão Processante contra Vini. Ela anunciou ter recebido do Correio Popular mais de uma hora de gravações do encontro e disse que encaminhará o material ao Ministério Público.
Mariana sustenta que os vídeos apontam uma possível negociação de atuação política em favor do empresário em troca de apoio financeiro para campanhas. A afirmação é contestada por Vini e ainda não representa uma conclusão da Comissão Processante ou da Justiça.
“Estão procurando algo que não existe para me incriminar. Isso é um tremendo absurdo”, declarou o vereador.
Vereador fala em disputa eleitoral
Vini atribuiu a ofensiva ao período eleitoral e afirmou que integrantes do PSOL, do PT e outros grupos políticos pretendem impedir sua candidatura e provocar a cassação de seu mandato.
Segundo o vereador, a divulgação do material seria parte de um “linchamento virtual” e de uma tentativa de retirá-lo da disputa política em Campinas e na Região Metropolitana.
“Eu não devo nada a ninguém, somente ao meu eleitor. Estou sendo muito justo e sincero com vocês. Muito cuidado com o que vocês veem e em quem vocês confiam”, afirmou.
Defesa questiona vídeos
Durante a manifestação, Vini voltou a citar a análise apresentada pelo perito Ricardo Molina, assistente técnico indicado por sua defesa na Comissão Processante.
Molina afirmou que os trechos divulgados pela imprensa foram editados e manipulados e questionou a utilização do material sem acesso aos arquivos originais e à gravação completa.
Vini argumentou que o novo conteúdo divulgado por Mariana não traria informações diferentes daquelas que já haviam sido examinadas pelo perito. Ele também afirmou que o Ministério Público já possui a íntegra das gravações.
O vereador lembrou que a Câmara havia desistido de pedir os vídeos ao jornal após manifestação da Procuradoria do Legislativo e questionou a entrega posterior do material à denunciante.
O pedido da comissão aos veículos de imprensa foi reconsiderado por unanimidade após parecer da Procuradoria da Câmara.
Sem depoimentos
A reação ocorre depois do encerramento da fase de instrução da Comissão Processante. Nenhuma das seis testemunhas indicadas por Mariana compareceu, e a defesa desistiu de ouvir os dois assessores que havia arrolado e do depoimento pessoal de Vini.
O único participante ouvido foi Ricardo Molina, por videoconferência.
A CP investiga as circunstâncias de uma reunião em que Vini aparece com representantes da Smile Transportes. Em outra imagem, o vereador deixa o imóvel com uma caixa preta onde foram colocados envelopes.
Vini nega ter recebido dinheiro ou qualquer vantagem indevida e afirma que o material continha documentos e mídias relacionados a denúncias sobre o transporte público.