O vereador Vini Oliveira (Cidadania) reagiu nesta quinta-feira (6) à divulgação de um novo trecho da reunião mantida por ele com representantes de uma empresa ligada ao consórcio vencedor da licitação do transporte coletivo de Campinas.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar negou ter cometido irregularidades, afirmou que as gravações não apresentam fatos novos e acusou adversários políticos de utilizar o caso para prejudicar seu mandato e sua candidatura a deputado estadual.

A manifestação foi uma resposta à vereadora Mariana Conti (PSOL), autora da denúncia que originou a Comissão Processante contra Vini. Ela anunciou ter recebido do Correio Popular mais de uma hora de gravações do encontro e disse que encaminhará o material ao Ministério Público.