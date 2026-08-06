07 de agosto de 2026
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CAIXA PRETA

Vini rebate Mariana e diz ser alvo de ofensiva eleitoral

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Instagram
Vereador nega irregularidades, acusa adversários de exploração eleitoral do caso e contesta 'novo' vídeo obtido por Mariana Conti.
Vereador nega irregularidades, acusa adversários de exploração eleitoral do caso e contesta 'novo' vídeo obtido por Mariana Conti.

O vereador Vini Oliveira (Cidadania) reagiu nesta quinta-feira (6) à divulgação de um novo trecho da reunião mantida por ele com representantes de uma empresa ligada ao consórcio vencedor da licitação do transporte coletivo de Campinas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar negou ter cometido irregularidades, afirmou que as gravações não apresentam fatos novos e acusou adversários políticos de utilizar o caso para prejudicar seu mandato e sua candidatura a deputado estadual.

A manifestação foi uma resposta à vereadora Mariana Conti (PSOL), autora da denúncia que originou a Comissão Processante contra Vini. Ela anunciou ter recebido do Correio Popular mais de uma hora de gravações do encontro e disse que encaminhará o material ao Ministério Público.

Mariana sustenta que os vídeos apontam uma possível negociação de atuação política em favor do empresário em troca de apoio financeiro para campanhas. A afirmação é contestada por Vini e ainda não representa uma conclusão da Comissão Processante ou da Justiça.

“Estão procurando algo que não existe para me incriminar. Isso é um tremendo absurdo”, declarou o vereador.

Vereador fala em disputa eleitoral

Vini atribuiu a ofensiva ao período eleitoral e afirmou que integrantes do PSOL, do PT e outros grupos políticos pretendem impedir sua candidatura e provocar a cassação de seu mandato.

Segundo o vereador, a divulgação do material seria parte de um “linchamento virtual” e de uma tentativa de retirá-lo da disputa política em Campinas e na Região Metropolitana.

“Eu não devo nada a ninguém, somente ao meu eleitor. Estou sendo muito justo e sincero com vocês. Muito cuidado com o que vocês veem e em quem vocês confiam”, afirmou.

Defesa questiona vídeos

Durante a manifestação, Vini voltou a citar a análise apresentada pelo perito Ricardo Molina, assistente técnico indicado por sua defesa na Comissão Processante.

Molina afirmou que os trechos divulgados pela imprensa foram editados e manipulados e questionou a utilização do material sem acesso aos arquivos originais e à gravação completa.

Vini argumentou que o novo conteúdo divulgado por Mariana não traria informações diferentes daquelas que já haviam sido examinadas pelo perito. Ele também afirmou que o Ministério Público já possui a íntegra das gravações.

O vereador lembrou que a Câmara havia desistido de pedir os vídeos ao jornal após manifestação da Procuradoria do Legislativo e questionou a entrega posterior do material à denunciante.

O pedido da comissão aos veículos de imprensa foi reconsiderado por unanimidade após parecer da Procuradoria da Câmara.

Sem depoimentos

A reação ocorre depois do encerramento da fase de instrução da Comissão Processante. Nenhuma das seis testemunhas indicadas por Mariana compareceu, e a defesa desistiu de ouvir os dois assessores que havia arrolado e do depoimento pessoal de Vini.

O único participante ouvido foi Ricardo Molina, por videoconferência.

A CP investiga as circunstâncias de uma reunião em que Vini aparece com representantes da Smile Transportes. Em outra imagem, o vereador deixa o imóvel com uma caixa preta onde foram colocados envelopes.

Vini nega ter recebido dinheiro ou qualquer vantagem indevida e afirma que o material continha documentos e mídias relacionados a denúncias sobre o transporte público.

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