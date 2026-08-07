A Prefeitura de Campinas abriu chamamento público para selecionar interessados na instalação de cafés e lanchonetes em quatro equipamentos culturais da cidade. A iniciativa contempla o Teatro Municipal José de Castro Mendes, o Museu da Imagem e do Som (MIS), o Museu da Cidade (Casa de Vidro) e o Observatório Municipal Jean Nicolini.

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Segundo a administração municipal, esta é a primeira vez que os quatro espaços recebem um processo de permissão para exploração desse tipo de serviço. A licitação é conduzida pela Setec (Serviços Técnicos Gerais) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A escolha das propostas será feita com base no maior valor de outorga mensal oferecido pelos interessados, respeitando os valores mínimos estabelecidos para cada local. O Museu da Cidade tem a maior outorga inicial, de R$ 1.399,52, seguido pelo Teatro Castro Mendes (R$ 723,69), MIS (R$ 508,99) e Observatório Municipal (R$ 320,83).