A Prefeitura de Campinas abriu chamamento público para selecionar interessados na instalação de cafés e lanchonetes em quatro equipamentos culturais da cidade. A iniciativa contempla o Teatro Municipal José de Castro Mendes, o Museu da Imagem e do Som (MIS), o Museu da Cidade (Casa de Vidro) e o Observatório Municipal Jean Nicolini.
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Segundo a administração municipal, esta é a primeira vez que os quatro espaços recebem um processo de permissão para exploração desse tipo de serviço. A licitação é conduzida pela Setec (Serviços Técnicos Gerais) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
A escolha das propostas será feita com base no maior valor de outorga mensal oferecido pelos interessados, respeitando os valores mínimos estabelecidos para cada local. O Museu da Cidade tem a maior outorga inicial, de R$ 1.399,52, seguido pelo Teatro Castro Mendes (R$ 723,69), MIS (R$ 508,99) e Observatório Municipal (R$ 320,83).
Enrique Lerena, presidente da Setec, falou sobre a iniciativa e a necessidade de atender melhor quem visita os espaços culturais da cidade:
“Campinas conta com diversas opções de Cultura e Turismo ao alcance da população como outras grandes cidades, mas temos equipamentos particulares como o Observatório Municipal. Ele fica numa região afastada e sem opções de gastronomia no entorno. Por isso, acreditamos que os frequentadores irão aprovar essa ideia.”
Os interessados poderão visitar os espaços antes da apresentação das propostas, sem necessidade de agendamento. Caso sejam necessárias adaptações nos imóveis, as intervenções ficarão a cargo do permissionário, mediante autorização da Prefeitura.
As manifestações de interesse devem ser protocoladas na sede da Setec em até 15 dias úteis a partir da publicação dos editais. A documentação exigida e as regras do processo estão disponíveis no edital.
De acordo com a Prefeitura, a proposta busca ampliar a estrutura de atendimento ao público e oferecer mais opções de alimentação aos visitantes, especialmente em locais como o Observatório Municipal Jean Nicolini, localizado em uma área com poucas alternativas gastronômicas no entorno.