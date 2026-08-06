A Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento em Campinas. A prisão ocorreu na Rua Indaiatuba, após a equipe constatar a existência de um mandado de prisão por estelionato contra o suspeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, os policiais acessaram uma via onde diversas pessoas fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Apenas um dos indivíduos foi abordado.

Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 181 em dinheiro e um aparelho celular. Nada de ilícito foi localizado com o suspeito.