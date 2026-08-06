A Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento em Campinas. A prisão ocorreu na Rua Indaiatuba, após a equipe constatar a existência de um mandado de prisão por estelionato contra o suspeito.
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Segundo a corporação, os policiais acessaram uma via onde diversas pessoas fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Apenas um dos indivíduos foi abordado.
Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 181 em dinheiro e um aparelho celular. Nada de ilícito foi localizado com o suspeito.
Após consulta aos sistemas policiais, os militares confirmaram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato.
O homem foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial confirmou a validade do mandado e ratificou a captura. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.