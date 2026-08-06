07 de agosto de 2026
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NA CADEIA

PM captura procurado por estelionato em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem com mandado de prisão por estelionato foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar e permaneceu à disposição da Justiça.
Homem com mandado de prisão por estelionato foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar e permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento em Campinas. A prisão ocorreu na Rua Indaiatuba, após a equipe constatar a existência de um mandado de prisão por estelionato contra o suspeito.

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Segundo a corporação, os policiais acessaram uma via onde diversas pessoas fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Apenas um dos indivíduos foi abordado.

Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 181 em dinheiro e um aparelho celular. Nada de ilícito foi localizado com o suspeito.

Após consulta aos sistemas policiais, os militares confirmaram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial confirmou a validade do mandado e ratificou a captura. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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