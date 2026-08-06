O número de estabelecimentos odontológicos interditados pela Vigilância Sanitária de Campinas aumentou 280% entre 2024 e 2025 e já superou, neste ano, o total registrado em todo o ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (5), quando é celebrado o Dia Nacional da Vigilância Sanitária.
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Segundo o balanço, foram 10 interdições em 2024, 38 em 2025 e 44 apenas no primeiro semestre de 2026. O setor também registrou crescimento nas autuações: passaram de 113 autos de infração em 2024 para 263 em 2025, alta de 133%. Nos seis primeiros meses deste ano, já foram emitidos 73 autos.
De acordo com a Vigilância Sanitária, as irregularidades mais frequentes encontradas em consultórios incluem ausência de licença sanitária, falhas na estrutura física, esterilização inadequada de instrumentos, falta de responsável técnico e descarte incorreto de resíduos. O órgão também identificou casos de funcionamento sem licença e de exercício ilegal da profissão, principalmente na área da estética.
Essas irregularidades podem representar riscos à saúde dos pacientes, como contaminações durante procedimentos, transmissão de doenças e utilização de produtos vencidos ou armazenados de forma inadequada.
Atualmente, Campinas possui 1.829 estabelecimentos com atividade odontológica entre os 103.549 locais sujeitos à fiscalização sanitária no município. A equipe responsável pelas inspeções na área é formada por cinco cirurgiões-dentistas.
No total, a Vigilância Sanitária interditou 1.050 estabelecimentos em 2025, considerando diferentes segmentos, como farmácias, clínicas de estética e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). O número representa aumento de 35% em relação a 2024, quando foram registradas 779 interdições. Já em 2026, o órgão contabiliza 495 autos de infração emitidos somente no primeiro semestre.
Segundo o órgão, as inspeções têm caráter inicialmente orientativo. Quando há risco grave à saúde, a interdição pode ser imediata. Nos demais casos, o responsável recebe prazo para corrigir as irregularidades antes da aplicação de sanções. A medida também não é definitiva: após a adequação do estabelecimento, o funcionamento pode ser retomado. Em 2025, 67 locais foram desinterditados, enquanto outros 57 voltaram a funcionar no primeiro semestre deste ano.