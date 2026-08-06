O número de estabelecimentos odontológicos interditados pela Vigilância Sanitária de Campinas aumentou 280% entre 2024 e 2025 e já superou, neste ano, o total registrado em todo o ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (5), quando é celebrado o Dia Nacional da Vigilância Sanitária.

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Segundo o balanço, foram 10 interdições em 2024, 38 em 2025 e 44 apenas no primeiro semestre de 2026. O setor também registrou crescimento nas autuações: passaram de 113 autos de infração em 2024 para 263 em 2025, alta de 133%. Nos seis primeiros meses deste ano, já foram emitidos 73 autos.

De acordo com a Vigilância Sanitária, as irregularidades mais frequentes encontradas em consultórios incluem ausência de licença sanitária, falhas na estrutura física, esterilização inadequada de instrumentos, falta de responsável técnico e descarte incorreto de resíduos. O órgão também identificou casos de funcionamento sem licença e de exercício ilegal da profissão, principalmente na área da estética.