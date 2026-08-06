Usuários de 11 linhas do transporte coletivo de Campinas terão mudanças nos locais de embarque e desembarque a partir do dia 14 de agosto, sexta-feira. As alterações atingem linhas que atendem os eixos SP-101, Padre Anchieta, Parque São Jorge e Vila Boa Vista, além de modificarem o itinerário na região central da cidade.

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Segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), as mudanças ocorrem nas estações de transferência Anhanguera, Balão do Tavares e Alberto Sarmento e fazem parte da adequação da operação aos novos ônibus incorporados à frota municipal. Ao todo, 52 veículos já estão em circulação, e a previsão é que esse número chegue a 137.

As linhas afetadas são 250, 251, 252, 255, 256, 257, 260, 261, 263, 264 e 265.