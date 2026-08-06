Usuários de 11 linhas do transporte coletivo de Campinas terão mudanças nos locais de embarque e desembarque a partir do dia 14 de agosto, sexta-feira. As alterações atingem linhas que atendem os eixos SP-101, Padre Anchieta, Parque São Jorge e Vila Boa Vista, além de modificarem o itinerário na região central da cidade.
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Segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), as mudanças ocorrem nas estações de transferência Anhanguera, Balão do Tavares e Alberto Sarmento e fazem parte da adequação da operação aos novos ônibus incorporados à frota municipal. Ao todo, 52 veículos já estão em circulação, e a previsão é que esse número chegue a 137.
As linhas afetadas são 250, 251, 252, 255, 256, 257, 260, 261, 263, 264 e 265.
Na Estação Anhanguera, o embarque passará a ser feito pelas plataformas laterais, à direita da via, com acesso pelas escadarias. Já nas estações Balão do Tavares e Alberto Sarmento, os pontos de embarque serão remanejados para novas paradas próximas às estruturas atuais. No Tavares, o novo local será na Rua Santa Margarida Maria Alacoque, no sentido bairro–Centro. No sentido contrário, o embarque será realizado na Avenida Governador Pedro de Toledo, na altura do número 2.654.
Outra mudança será na circulação pela região central. As 11 linhas deixarão de passar pela Rua Campos Sales e passarão a utilizar as vias Senador Saraiva e José Paulino, onde também haverá novos pontos de parada para embarque e desembarque.
A Emdec informou que instalará faixas e cartazes informativos nas estações e nos novos pontos, além de promover ações educativas para orientar os passageiros sobre os novos locais de embarque e as travessias seguras.
Os usuários poderão consultar os novos itinerários e horários no portal da Emdec e por meio dos aplicativos de mobilidade, como Cittamobi, Moovit e Kim, que também informam a localização dos pontos e a previsão de chegada dos ônibus em tempo real.