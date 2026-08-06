Com o Dia dos Pais se aproximando, comemorado no próximo domingo (9), uma pesquisa do Procon Campinas identificou diferenças de até 173,3% nos preços de um mesmo produto vendido em lojas virtuais. O levantamento reforça a importância de comparar valores antes de efetuar a compra para evitar gastos desnecessários.
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A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de julho em cinco varejistas on-line e analisou 62 produtos distribuídos em sete categorias: vestuário e acessórios, livros, eletrônicos, beleza e higiene pessoal, utensílios domésticos, ferramentas e artigos esportivos. Foram considerados apenas itens encontrados em pelo menos três estabelecimentos, sem incluir frete, descontos ou outras despesas.
Entre os produtos com maior variação de preço estão a bola de futsal Topper Slick Tech Fusion, com diferença de 173,3%, o carregador por indução Geonav (167,9%), o fone gamer Havit (153,9%), além dos livros Pai Rico, Pai Pobre (120,5%) e Como Fazer Amigos & Influenciar Pessoas (100%).
Por outro lado, alguns itens apresentaram pouca oscilação entre os estabelecimentos, como o livro O Poder do Hábito (1%), Pelé: A Importância do Futebol (8,2%), a furadeira Bosch (8,9%), o barbeador Mondial Power Shave (9,2%) e a carteira Couro50 (9,6%).
Além da pesquisa de preços, o Procon orienta os consumidores a verificar a reputação das lojas, conferir informações como CNPJ, endereço e canais de atendimento, além de desconfiar de ofertas muito abaixo do valor praticado no mercado. O órgão também recomenda guardar anúncios e comprovantes da compra e verificar, antes de finalizar o pedido, o valor do frete, o prazo de entrega e a política de troca dos produtos.
A pesquisa completa está disponível no site do Procon Campinas e tem caráter informativo, servindo como referência para que os consumidores façam compras mais conscientes durante o período que antecede o Dia dos Pais.