A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (5), no Conjunto Habitacional Chico Mendes (DIC), em Campinas.
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A ação foi realizada por investigadores da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise/Deic) durante diligências em um ponto conhecido pelo comércio de drogas na Rua Anália Franco, nas proximidades do Centro de Educação Infantil (CEI) Sol do Amanhã.
Segundo a Polícia Civil, os investigadores realizaram monitoramento velado do local e observaram que o suspeito utilizava um ponto de ocultação para armazenar os entorpecentes, retirando as porções conforme a demanda para comercialização.
Durante a abordagem, foram encontrados R$ 40 em dinheiro com o investigado, além de porções de cocaína, crack, haxixe e maconha, todas fracionadas e embaladas para venda.
As drogas e o dinheiro foram apreendidos, e o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.
A ocorrência foi apresentada na 2ª Dise/Deic de Campinas, onde foram adotadas as medidas de Polícia Judiciária. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.