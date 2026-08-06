A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (5), no Conjunto Habitacional Chico Mendes (DIC), em Campinas.

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A ação foi realizada por investigadores da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise/Deic) durante diligências em um ponto conhecido pelo comércio de drogas na Rua Anália Franco, nas proximidades do Centro de Educação Infantil (CEI) Sol do Amanhã.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores realizaram monitoramento velado do local e observaram que o suspeito utilizava um ponto de ocultação para armazenar os entorpecentes, retirando as porções conforme a demanda para comercialização.