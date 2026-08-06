07 de agosto de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Polícia flagra venda de drogas perto de creche e prende um no DIC

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Investigadores da 2ª Dise prenderam suspeito em flagrante no DIC após monitoramento em ponto de venda de drogas próximo a um centro de educação infantil.
Investigadores da 2ª Dise prenderam suspeito em flagrante no DIC após monitoramento em ponto de venda de drogas próximo a um centro de educação infantil.

A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (5), no Conjunto Habitacional Chico Mendes (DIC), em Campinas.

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A ação foi realizada por investigadores da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise/Deic) durante diligências em um ponto conhecido pelo comércio de drogas na Rua Anália Franco, nas proximidades do Centro de Educação Infantil (CEI) Sol do Amanhã.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores realizaram monitoramento velado do local e observaram que o suspeito utilizava um ponto de ocultação para armazenar os entorpecentes, retirando as porções conforme a demanda para comercialização.

Durante a abordagem, foram encontrados R$ 40 em dinheiro com o investigado, além de porções de cocaína, crack, haxixe e maconha, todas fracionadas e embaladas para venda.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos, e o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na 2ª Dise/Deic de Campinas, onde foram adotadas as medidas de Polícia Judiciária. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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