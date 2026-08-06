A previsão para esta quinta-feira (6) mudou em Campinas e região. A frente fria perdeu força e não deve provocar uma alteração generalizada no tempo, mas uma área de baixa pressão em níveis mais altos da atmosfera, chamada de cavado, volta a favorecer instabilidades localizadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O dia terá períodos de predomínio de sol e céu parcialmente nublado. A chance de chuva é menor durante a madrugada e aumenta principalmente a partir do meio da tarde.

As pancadas devem ocorrer de forma irregular e, até o momento, sem previsão de volumes elevados. Em alguns pontos, porém, podem ser acompanhadas de trovoadas.