A previsão para esta quinta-feira (6) mudou em Campinas e região. A frente fria perdeu força e não deve provocar uma alteração generalizada no tempo, mas uma área de baixa pressão em níveis mais altos da atmosfera, chamada de cavado, volta a favorecer instabilidades localizadas.
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O dia terá períodos de predomínio de sol e céu parcialmente nublado. A chance de chuva é menor durante a madrugada e aumenta principalmente a partir do meio da tarde.
As pancadas devem ocorrer de forma irregular e, até o momento, sem previsão de volumes elevados. Em alguns pontos, porém, podem ser acompanhadas de trovoadas.
Mesmo com a possibilidade de chuva, as temperaturas permanecem altas para o período. Os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C.
Outro ponto de atenção será a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir índices entre 30% e 35% nas horas mais quentes, faixa que exige cuidados com hidratação e exposição prolongada ao tempo seco.
Também são esperados ventos moderados durante a tarde.
A quinta-feira, portanto, será marcada por calor, baixa umidade e possibilidade de pancadas isoladas na segunda metade do dia.