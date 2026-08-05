A Prefeitura de Campinas inicia na próxima segunda-feira (10) a primeira etapa da reforma do calçamento da Rua 13 de Maio, no Centro. A intervenção abrangerá o trecho entre a Estação Cultura e o cruzamento com a Rua Ernesto Kuhlmann.
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O investimento é de aproximadamente R$ 1 milhão e integra as ações de recapeamento da região central. A obra será executada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com previsão de conclusão em cerca de três meses.
Nesta fase, o piso de cimento será substituído por pavimento intertravado de alta resistência, material mais adequado ao intenso fluxo de pedestres e à circulação de veículos de carga utilizados no abastecimento do comércio local.
As faixas de mosaico português localizadas em frente às lojas também passarão por intervenção. As pedras serão retiradas para nivelamento do calçamento e recolocadas posteriormente, por serem protegidas pelo patrimônio histórico.
Antes do início dos trabalhos, representantes da Prefeitura apresentaram o cronograma da obra a comerciantes da região durante reunião realizada nesta quarta-feira (5), na sede da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic).
“É uma obra que vai resolver as reclamações de desnível no calçamento e proporcionar maior acessibilidade e segurança para quem passa pela 13”, declarou o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella.
A administração municipal informou ainda que a segunda etapa da requalificação prevê a reforma do piso da Praça Rui Barbosa e da área em frente à Catedral Metropolitana.