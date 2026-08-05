A Prefeitura de Campinas inicia na próxima segunda-feira (10) a primeira etapa da reforma do calçamento da Rua 13 de Maio, no Centro. A intervenção abrangerá o trecho entre a Estação Cultura e o cruzamento com a Rua Ernesto Kuhlmann.

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O investimento é de aproximadamente R$ 1 milhão e integra as ações de recapeamento da região central. A obra será executada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com previsão de conclusão em cerca de três meses.

Nesta fase, o piso de cimento será substituído por pavimento intertravado de alta resistência, material mais adequado ao intenso fluxo de pedestres e à circulação de veículos de carga utilizados no abastecimento do comércio local.