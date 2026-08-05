07 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SAÚDE

Farmácia do Centro de Saúde do Padre Anchieta ficará fechada

Por Matheus Cremonesi | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Carlos Bassan/Arquivo PMC
Reforma começa a partir desta quinta-feira (6) e deve seguir por cerca de 15 dias para a realização de obras no almoxarifado.
Reforma começa a partir desta quinta-feira (6) e deve seguir por cerca de 15 dias para a realização de obras no almoxarifado.

A farmácia do Centro de Saúde (CS) Vila Padre Anchieta ficará fechada por cerca de 15 dias a partir desta quinta-feira (6) para a realização de obras de adequação no almoxarifado da unidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Prefeitura de Campinas, a intervenção prevê a criação de acessos independentes para os espaços destinados ao armazenamento de insumos de enfermagem e odontologia, que atualmente compartilham o mesmo ambiente.

Durante o período de obras, os pacientes deverão retirar os medicamentos no Centro de Saúde Rosália, localizado na Rua Luan Carlos Domingos da Glória, 15. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

A Secretaria de Saúde informou ainda que, se necessário, parte dos insumos será remanejada para garantir o abastecimento durante a reforma.

Além do CS Rosália, os medicamentos também podem ser retirados em qualquer centro de saúde de Campinas, conforme a disponibilidade dos itens.

Comentários

Comentários