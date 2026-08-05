A farmácia do Centro de Saúde (CS) Vila Padre Anchieta ficará fechada por cerca de 15 dias a partir desta quinta-feira (6) para a realização de obras de adequação no almoxarifado da unidade.
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Segundo a Prefeitura de Campinas, a intervenção prevê a criação de acessos independentes para os espaços destinados ao armazenamento de insumos de enfermagem e odontologia, que atualmente compartilham o mesmo ambiente.
Durante o período de obras, os pacientes deverão retirar os medicamentos no Centro de Saúde Rosália, localizado na Rua Luan Carlos Domingos da Glória, 15. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
A Secretaria de Saúde informou ainda que, se necessário, parte dos insumos será remanejada para garantir o abastecimento durante a reforma.
Além do CS Rosália, os medicamentos também podem ser retirados em qualquer centro de saúde de Campinas, conforme a disponibilidade dos itens.