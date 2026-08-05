A Sanasa concluiu e colocou em operação, nesta quarta-feira (5), a nova adutora da Ponte Preta, em Campinas. A tubulação liga as estações de tratamento de água 1 e 2 ao reservatório do bairro.

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A obra recebeu investimento de R$ 10 milhões e tem 2,1 quilômetros de extensão. A estrutura foi construída com tubos de polietileno de alta densidade, com 500 milímetros de diâmetro e vida útil estimada em mais de 50 anos.

A instalação foi feita pelo método não destrutivo, técnica que reduz a necessidade de abertura de valas ao longo das vias. Segundo a Sanasa, o sistema diminuiu os impactos no trânsito, no comércio e na rotina dos moradores durante a execução.