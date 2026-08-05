A Estação de Transferência Anhanguera, em Campinas, ficou sem iluminação na manhã desta quarta-feira (5) após ser alvo de furto e vandalismo. Criminosos levaram cabos elétricos e as portas dos elevadores do terminal, localizado na Avenida Lix da Cunha. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

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Segundo relatos de passageiros ao portal, o terminal permaneceu às escuras durante a madrugada e nas primeiras horas do dia, situação que provocou sensação de insegurança entre usuários do transporte coletivo que aguardavam os ônibus no local.

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) informou que a manutenção da estação é de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo. Diante da ocorrência, a empresa comunicou o problema à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).