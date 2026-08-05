A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aprovou, por unanimidade, a concessão do título de Doutora Honoris Causa à escritora, poetisa e professora mineira Conceição Evaristo. A decisão foi tomada nesta terça-feira (4), durante reunião do Conselho Universitário (Consu), e marca a primeira vez que a honraria será concedida a uma mulher negra pela instituição.
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A proposta foi apresentada pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) e recebeu apoio unânime dos conselheiros, sendo aprovada sob aplausos. Na mesma sessão, também foi aprovado o título de Doutor Honoris Causa ao bioquímico uruguaio Rafael Radi, por indicação do Instituto de Biologia (IB). As datas das cerimônias de entrega ainda serão definidas.
Segundo a Unicamp, a homenagem reconhece a contribuição de Conceição Evaristo para a literatura brasileira e para o debate sobre as relações raciais no país. A autora é considerada uma das principais vozes da literatura contemporânea, com obras que abordam temas como memória, identidade, ancestralidade e a experiência da população negra.
Durante a reunião, representantes de diferentes unidades da universidade destacaram o caráter histórico da homenagem e o reconhecimento da trajetória intelectual da escritora. A indicação também foi respaldada por uma comissão do IEL e por uma moção de apoio aprovada pela unidade. Fernando Coelho, coordenador-geral, ressaltou o peso da obra de Conceição Evaristo e a importância do reconhecimento para a literatura nacional.
“A homenagem ganha um significado especial ao reconhecer uma intelectual negra em um contexto marcado pelo apagamento histórico da produção intelectual da população negra”, disse ele. Como exemplo, citou o embranquecimento da imagem do escritor Machado de Assis ao longo da história.
A diretora da Faculdade de Educação (FE), Débora Cristina Jeffrey, afirmou que a concessão do título simboliza o reconhecimento da produção intelectual de autores negros e reforça o compromisso da universidade com a valorização de personalidades que contribuem para a transformação da sociedade brasileira.
“A obra de Conceição Evaristo reafirma a importância das raízes afro-brasileiras e da memória ancestral”, disse.