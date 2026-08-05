A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aprovou, por unanimidade, a concessão do título de Doutora Honoris Causa à escritora, poetisa e professora mineira Conceição Evaristo. A decisão foi tomada nesta terça-feira (4), durante reunião do Conselho Universitário (Consu), e marca a primeira vez que a honraria será concedida a uma mulher negra pela instituição.

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A proposta foi apresentada pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) e recebeu apoio unânime dos conselheiros, sendo aprovada sob aplausos. Na mesma sessão, também foi aprovado o título de Doutor Honoris Causa ao bioquímico uruguaio Rafael Radi, por indicação do Instituto de Biologia (IB). As datas das cerimônias de entrega ainda serão definidas.

Segundo a Unicamp, a homenagem reconhece a contribuição de Conceição Evaristo para a literatura brasileira e para o debate sobre as relações raciais no país. A autora é considerada uma das principais vozes da literatura contemporânea, com obras que abordam temas como memória, identidade, ancestralidade e a experiência da população negra.