03 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA E DROGAS

PM salva homem de cárcere privado em Campinas e recupera moto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi encontrado ferido no Jardim Telesp; motocicleta teria sido tomada para quitar uma dívida com traficantes.
Homem foi encontrado ferido no Jardim Telesp; motocicleta teria sido tomada para quitar uma dívida com traficantes.

Um homem mantido em cárcere privado foi localizado pela Polícia Militar no Jardim Telesp, em Campinas. A vítima apresentava diversas escoriações no rosto e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

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As equipes chegaram ao endereço após receberem informações sobre o possível cativeiro. Durante as buscas, os policiais também reuniram dados que levaram à localização de um suspeito nas proximidades.

Segundo a versão apresentada à PM, a vítima teria sido mantida presa para que uma dívida relacionada a drogas fosse paga com a própria motocicleta. O veículo, conforme o relato, estava sendo usado por traficantes da região.

A motocicleta foi recuperada e levada à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde acabou devolvida ao proprietário.

O suspeito também foi encaminhado à unidade policial, prestou esclarecimentos e foi liberado após ser ouvido. Não foram informados os motivos jurídicos para a liberação nem se outras pessoas são investigadas.

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do cárcere, as agressões sofridas pela vítima e a participação dos envolvidos.

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