Um homem mantido em cárcere privado foi localizado pela Polícia Militar no Jardim Telesp, em Campinas. A vítima apresentava diversas escoriações no rosto e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.
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As equipes chegaram ao endereço após receberem informações sobre o possível cativeiro. Durante as buscas, os policiais também reuniram dados que levaram à localização de um suspeito nas proximidades.
Segundo a versão apresentada à PM, a vítima teria sido mantida presa para que uma dívida relacionada a drogas fosse paga com a própria motocicleta. O veículo, conforme o relato, estava sendo usado por traficantes da região.
A motocicleta foi recuperada e levada à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde acabou devolvida ao proprietário.
O suspeito também foi encaminhado à unidade policial, prestou esclarecimentos e foi liberado após ser ouvido. Não foram informados os motivos jurídicos para a liberação nem se outras pessoas são investigadas.
A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do cárcere, as agressões sofridas pela vítima e a participação dos envolvidos.