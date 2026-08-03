Um homem mantido em cárcere privado foi localizado pela Polícia Militar no Jardim Telesp, em Campinas. A vítima apresentava diversas escoriações no rosto e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As equipes chegaram ao endereço após receberem informações sobre o possível cativeiro. Durante as buscas, os policiais também reuniram dados que levaram à localização de um suspeito nas proximidades.

Segundo a versão apresentada à PM, a vítima teria sido mantida presa para que uma dívida relacionada a drogas fosse paga com a própria motocicleta. O veículo, conforme o relato, estava sendo usado por traficantes da região.