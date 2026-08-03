A Câmara de Campinas retoma os trabalhos nesta segunda-feira, 3 de agosto, com uma agenda concentrada em duas Comissões Processantes. Pela manhã, serão realizadas as primeiras oitivas de testemunhas no processo contra Vini Oliveira (Cidadania). À noite, o plenário deverá decidir se abre uma nova investigação, desta vez contra Arnaldo Salvetti (MDB).

Os trabalhos da Comissão Processante de Vini estão previstos para começar com os depoimentos das testemunhas indicadas pela denunciante, Mariana Conti (PSOL). A presença delas, porém, não é obrigatória.

A Câmara pode expedir as notificações, organizar a audiência e disponibilizar a estrutura para os depoimentos, mas não tem poder para obrigar as testemunhas a comparecer. A responsabilidade de viabilizar a presença dos nomes indicados cabe à denunciante.