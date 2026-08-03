A Câmara de Campinas retoma os trabalhos nesta segunda-feira, 3 de agosto, com uma agenda concentrada em duas Comissões Processantes. Pela manhã, serão realizadas as primeiras oitivas de testemunhas no processo contra Vini Oliveira (Cidadania). À noite, o plenário deverá decidir se abre uma nova investigação, desta vez contra Arnaldo Salvetti (MDB).
Os trabalhos da Comissão Processante de Vini estão previstos para começar com os depoimentos das testemunhas indicadas pela denunciante, Mariana Conti (PSOL). A presença delas, porém, não é obrigatória.
A Câmara pode expedir as notificações, organizar a audiência e disponibilizar a estrutura para os depoimentos, mas não tem poder para obrigar as testemunhas a comparecer. A responsabilidade de viabilizar a presença dos nomes indicados cabe à denunciante.
A CP investiga uma denúncia de suposta quebra de decoro parlamentar relacionada a uma visita de Vini à sede da empresa Smile, ligada ao transporte coletivo. Imagens divulgadas pela imprensa mostram o vereador deixando o local com uma caixa que continha envelopes.
Vini nega ter recebido dinheiro ou vantagem indevida. Ele afirma que o material reunia documentos e mídias digitais com denúncias sobre empresas do transporte público, posteriormente encaminhadas ao Ministério Público.
A comissão enfrenta dificuldades para ampliar o conjunto de provas. O colegiado desistiu de solicitar à TH+ Record e ao Correio Popular a íntegra dos vídeos usados em reportagens sobre o caso, após parecer da Procuradoria da Câmara.
O Gaeco também negou, até o momento, o compartilhamento de elementos da investigação conduzida pelo Ministério Público, que tramita sob sigilo.
Caso as testemunhas de acusação não compareçam, a comissão poderá dar continuidade ao cronograma, mas deixará de colher os depoimentos previstos para esta etapa. As testemunhas indicadas pela defesa também serão ouvidas, assim como o próprio vereador, antes da elaboração do relatório final.
Pedido contra Salvetti será votado
Na sessão ordinária da noite, os vereadores deverão analisar o pedido de abertura de uma Comissão Processante contra Arnaldo Salvetti. A denúncia foi protocolada por Guida Calixto (PT) e envolve acusações de violência contra uma mulher.
O caso tramita em segredo de Justiça. A defesa de Salvetti sustenta que o vereador foi absolvido no processo judicial relacionado ao episódio e afirma que não há condenação contra ele.
Na votação, o plenário decidirá apenas se autoriza ou não a abertura da investigação político-administrativa. O recebimento da denúncia não representa condenação nem perda imediata do mandato.
Caso a maioria aprove o pedido, será formada uma comissão composta por três vereadores sorteados. O grupo terá prazo legal para ouvir as partes, analisar documentos e elaborar um parecer, que poderá recomendar o arquivamento ou a cassação.
Com as duas pautas, a Câmara inicia o segundo semestre legislativo tendo novamente as Comissões Processantes entre os principais assuntos da agenda política.