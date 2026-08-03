A primeira semana de agosto começa com tempo firme e seco em Campinas e região. Nesta segunda-feira (3), os termômetros variam entre 13°C e 27°C, sem previsão de chuva.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O amanhecer será de temperatura amena, mas o calor aumenta rapidamente ao longo do dia. Apesar da presença de nuvens em alguns períodos, o sol deve predominar.
O principal ponto de atenção será a umidade relativa do ar, que pode cair para cerca de 37% durante a tarde. O índice mantém o alerta para os efeitos do tempo seco.
A orientação é aumentar a ingestão de água, evitar exercícios físicos nos horários mais quentes e reduzir a exposição prolongada ao sol.
A baixa umidade também amplia o risco de queimadas em áreas de vegetação. A recomendação é evitar qualquer uso de fogo e comunicar focos de incêndio aos serviços de emergência.
A segunda-feira será marcada por grande amplitude térmica, com manhã mais fria, tarde quente e ausência de chuva.