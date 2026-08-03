A primeira semana de agosto começa com tempo firme e seco em Campinas e região. Nesta segunda-feira (3), os termômetros variam entre 13°C e 27°C, sem previsão de chuva.

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O amanhecer será de temperatura amena, mas o calor aumenta rapidamente ao longo do dia. Apesar da presença de nuvens em alguns períodos, o sol deve predominar.

O principal ponto de atenção será a umidade relativa do ar, que pode cair para cerca de 37% durante a tarde. O índice mantém o alerta para os efeitos do tempo seco.