03 de agosto de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Campinas inicia semana com sol, calor e baixa umidade

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Segunda-feira começa com 13°C, chega aos 27°C à tarde e terá umidade relativa do ar próxima de 37%.
Segunda-feira começa com 13°C, chega aos 27°C à tarde e terá umidade relativa do ar próxima de 37%.

A primeira semana de agosto começa com tempo firme e seco em Campinas e região. Nesta segunda-feira (3), os termômetros variam entre 13°C e 27°C, sem previsão de chuva.

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O amanhecer será de temperatura amena, mas o calor aumenta rapidamente ao longo do dia. Apesar da presença de nuvens em alguns períodos, o sol deve predominar.

O principal ponto de atenção será a umidade relativa do ar, que pode cair para cerca de 37% durante a tarde. O índice mantém o alerta para os efeitos do tempo seco.

A orientação é aumentar a ingestão de água, evitar exercícios físicos nos horários mais quentes e reduzir a exposição prolongada ao sol.

A baixa umidade também amplia o risco de queimadas em áreas de vegetação. A recomendação é evitar qualquer uso de fogo e comunicar focos de incêndio aos serviços de emergência.

A segunda-feira será marcada por grande amplitude térmica, com manhã mais fria, tarde quente e ausência de chuva.

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