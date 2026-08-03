03 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Colisão traseira deixa quatro pessoas feridas na SP-340

Por Redação | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Colisão traseira entre dois carros causou lentidão de seis quilômetros na Rodovia SP-340, em Jaguariúna.
Colisão traseira entre dois carros causou lentidão de seis quilômetros na Rodovia SP-340, em Jaguariúna.

Uma colisão traseira entre dois carro deixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo, 2, na Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Jaguariúna (SP).

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Segundo a Renovias, um Volkswagen Virtus e um Chevrolet Cruze trafegavam pela faixa 2 quando o Virtus colidiu na traseira do Cruze.

Após o impacto, os dois veículos ficaram imobilizados no acostamento. O local chegou a ter o acostamento interditado entre 16h19 e 16h57, mas não houve interdição das faixas de rolamento.

As quatro pessoas envolvidas no acidente foram classificadas como ilesas, segundo o registro da ocorrência. O Cruze prosseguiu viagem, enquanto o Virtus foi removido do local.

Apesar da liberação do acostamento, o trecho registrava congestionamento de aproximadamente seis quilômetros, entre os km 131 e 137, no sentido sul.

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