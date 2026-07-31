A Secretaria de Saúde de Campinas vai intensificar a busca ativa por crianças de até 4 anos que podem estar com a vacinação contra o sarampo incompleta. Um levantamento da prefeitura identificou 11.837 crianças com pendências no registro das doses da vacina tríplice viral ou da tetraviral no sistema e-SUS.
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Segundo a administração municipal, as equipes dos centros de saúde vão analisar cada caso e entrar em contato com as famílias por telefone, WhatsApp ou, quando necessário, por meio de visitas domiciliares. A orientação é que pais e responsáveis atendam aos contatos para verificar se há necessidade de atualizar a caderneta de vacinação.
A prefeitura ressalta que a pendência no sistema não significa, necessariamente, que a criança deixou de ser imunizada. Em alguns casos, a vacina pode ter sido aplicada na rede privada ou em outro município, sem que a informação tenha sido registrada no e-SUS.
Embora Campinas não registre casos de sarampo desde 2021, a Secretaria de Saúde reforçou as ações de prevenção após o Estado de São Paulo contabilizar 15 casos da doença neste ano. A preocupação também leva em conta surtos registrados em países como Estados Unidos, Canadá e México.
Além da busca ativa, a prefeitura iniciou uma série de medidas para reforçar a prevenção. Nesta semana, representantes de escolas públicas e particulares participaram de uma reunião sobre o cenário epidemiológico da doença. Já na próxima segunda-feira (3) começa a campanha de multivacinação, que inclui ações em escolas, um mutirão no Campinas Shopping, em 8 de agosto, e o Dia D de vacinação, marcado para 22 de agosto.
A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. O esquema vacinal prevê duas doses, aplicadas aos 12 e aos 15 meses de idade. Pessoas que não completaram a imunização também podem receber a vacina conforme a faixa etária.
A Secretaria de Saúde orienta que a população procure uma unidade de saúde em caso de febre acompanhada de manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza, conjuntivite ou mal-estar, sintomas compatíveis com o sarampo.