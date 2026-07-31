A Secretaria de Saúde de Campinas vai intensificar a busca ativa por crianças de até 4 anos que podem estar com a vacinação contra o sarampo incompleta. Um levantamento da prefeitura identificou 11.837 crianças com pendências no registro das doses da vacina tríplice viral ou da tetraviral no sistema e-SUS.

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Segundo a administração municipal, as equipes dos centros de saúde vão analisar cada caso e entrar em contato com as famílias por telefone, WhatsApp ou, quando necessário, por meio de visitas domiciliares. A orientação é que pais e responsáveis atendam aos contatos para verificar se há necessidade de atualizar a caderneta de vacinação.

A prefeitura ressalta que a pendência no sistema não significa, necessariamente, que a criança deixou de ser imunizada. Em alguns casos, a vacina pode ter sido aplicada na rede privada ou em outro município, sem que a informação tenha sido registrada no e-SUS.