Campinas confirmou o primeiro caso de raiva em um gato desde 2016 e iniciou uma força-tarefa para identificar pessoas que possam ter tido contato com o animal. A orientação é que qualquer pessoa que tenha sido mordida, arranhada ou exposta à saliva da gata procure a UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses) para avaliação.

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O animal, uma gata jovem encontrada doente no Cemitério da Saudade, no bairro Swift, foi resgatado por protetoras e levado a uma clínica veterinária, onde morreu. Diante da suspeita de raiva, a clínica notificou a UVZ, que encaminhou amostras ao Instituto Pasteur. O diagnóstico foi confirmado na última quarta-feira (29).

Como parte das medidas de prevenção, equipes do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde) farão busca ativa no entorno do cemitério para localizar possíveis pessoas expostas ao vírus e orientar sobre a necessidade de atendimento.