Campinas confirmou o primeiro caso de raiva em um gato desde 2016 e iniciou uma força-tarefa para identificar pessoas que possam ter tido contato com o animal. A orientação é que qualquer pessoa que tenha sido mordida, arranhada ou exposta à saliva da gata procure a UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses) para avaliação.
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O animal, uma gata jovem encontrada doente no Cemitério da Saudade, no bairro Swift, foi resgatado por protetoras e levado a uma clínica veterinária, onde morreu. Diante da suspeita de raiva, a clínica notificou a UVZ, que encaminhou amostras ao Instituto Pasteur. O diagnóstico foi confirmado na última quarta-feira (29).
Como parte das medidas de prevenção, equipes do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde) farão busca ativa no entorno do cemitério para localizar possíveis pessoas expostas ao vírus e orientar sobre a necessidade de atendimento.
Segundo a Prefeitura, o risco está restrito a quem teve contato direto com a gata. Um funcionário da clínica veterinária foi arranhado durante o atendimento, mas já era vacinado contra a raiva e recebeu atendimento antirrábico.
A Vigilância também vai monitorar outros gatos que circulam na região onde o animal foi encontrado.
Quem acredita ter tido contato com a gata, mesmo sem ter sofrido mordidas ou arranhões, deve entrar em contato com a Unidade de Vigilância de Zoonoses pelo telefone (19) 2515-7044 para que o caso seja avaliado.
A raiva é uma doença viral grave, transmitida principalmente por mordidas de animais infectados, mas também pode ser contraída por arranhões ou pelo contato da saliva com feridas ou mucosas. Sem tratamento após a exposição, a doença pode ser fatal.