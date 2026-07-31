31 de julho de 2026
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CAPTURA

Fuga dá errado e procurado por roubo em Campinas acaba preso

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem tentou fugir da abordagem no Jardim Novo Campos Elíseos, mas foi alcançado e tinha mandado de prisão por roubo.
Homem tentou fugir da abordagem no Jardim Novo Campos Elíseos, mas foi alcançado e tinha mandado de prisão por roubo.

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar nesta sexta-feira (31), no Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas.

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Segundo a corporação, policiais do 47º Batalhão realizavam patrulhamento quando deram ordem de abordagem ao suspeito. Ele desobedeceu e tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e detido pouco depois.

Na consulta aos sistemas policiais, a equipe confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto pelo artigo 157 do Código Penal, referente ao crime de roubo.

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Após os procedimentos, permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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