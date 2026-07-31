A interdição do retorno localizado no km 112 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trecho conhecido como Tapetão, em Campinas, foi prorrogada até o próximo domingo (2).

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A previsão inicial era de que o dispositivo fosse reaberto nesta sexta-feira (31), mas a concessionária Rota das Bandeiras ampliou o prazo para a conclusão dos serviços.

O retorno está fechado desde segunda-feira (27) para a instalação de barreiras rígidas e o reforço da sinalização. A intervenção busca impedir que ônibus e caminhões utilizem o acesso, que não possui espaço suficiente para a manobra de veículos de grande porte.