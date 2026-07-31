31 de julho de 2026
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INTERDIÇÃO CONTINUA

Retorno do Tapetão seguirá fechado até domingo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi CAmpinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Rota das Bandeiras
Obra no dispositivo deveria terminar nesta sexta-feira, mas concessionária adiou a reabertura para domingo.
Obra no dispositivo deveria terminar nesta sexta-feira, mas concessionária adiou a reabertura para domingo.

A interdição do retorno localizado no km 112 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trecho conhecido como Tapetão, em Campinas, foi prorrogada até o próximo domingo (2).

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A previsão inicial era de que o dispositivo fosse reaberto nesta sexta-feira (31), mas a concessionária Rota das Bandeiras ampliou o prazo para a conclusão dos serviços.

O retorno está fechado desde segunda-feira (27) para a instalação de barreiras rígidas e o reforço da sinalização. A intervenção busca impedir que ônibus e caminhões utilizem o acesso, que não possui espaço suficiente para a manobra de veículos de grande porte.

Segundo a concessionária, cinco ocorrências foram registradas no local nos últimos dois meses. Motoristas de veículos pesados teriam ignorado as placas de proibição, tentado fazer o retorno e ficado atolados.

Os condutores foram autuados pela Polícia Militar Rodoviária. A fiscalização também é feita por meio das câmeras do Centro de Controle Operacional.

Desvio permanece mantido

Enquanto o retorno estiver bloqueado, motoristas que seguem de Paulínia ou Barão Geraldo deverão utilizar a saída 113B da Rodovia Professor Zeferino Vaz para acessar a pista sul da Rodovia Dom Pedro I, no sentido Jacareí.

Quem passar pelo acesso poderá seguir até o retorno da Avenida Theodureto de Almeida Camargo, no km 110.

Após a reabertura, o dispositivo do km 112 continuará liberado apenas para carros e motocicletas. Ônibus e caminhões deverão utilizar a saída 113B.

A Rota das Bandeiras afirma que não há histórico de colisões no retorno. O acesso funciona como alternativa para veículos leves, principalmente nos horários de pico, quando a alça para a Rodovia Dom Pedro I costuma apresentar lentidão.

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