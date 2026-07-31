A interdição do retorno localizado no km 112 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trecho conhecido como Tapetão, em Campinas, foi prorrogada até o próximo domingo (2).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A previsão inicial era de que o dispositivo fosse reaberto nesta sexta-feira (31), mas a concessionária Rota das Bandeiras ampliou o prazo para a conclusão dos serviços.
O retorno está fechado desde segunda-feira (27) para a instalação de barreiras rígidas e o reforço da sinalização. A intervenção busca impedir que ônibus e caminhões utilizem o acesso, que não possui espaço suficiente para a manobra de veículos de grande porte.
Segundo a concessionária, cinco ocorrências foram registradas no local nos últimos dois meses. Motoristas de veículos pesados teriam ignorado as placas de proibição, tentado fazer o retorno e ficado atolados.
Os condutores foram autuados pela Polícia Militar Rodoviária. A fiscalização também é feita por meio das câmeras do Centro de Controle Operacional.
Desvio permanece mantido
Enquanto o retorno estiver bloqueado, motoristas que seguem de Paulínia ou Barão Geraldo deverão utilizar a saída 113B da Rodovia Professor Zeferino Vaz para acessar a pista sul da Rodovia Dom Pedro I, no sentido Jacareí.
Quem passar pelo acesso poderá seguir até o retorno da Avenida Theodureto de Almeida Camargo, no km 110.
Após a reabertura, o dispositivo do km 112 continuará liberado apenas para carros e motocicletas. Ônibus e caminhões deverão utilizar a saída 113B.
A Rota das Bandeiras afirma que não há histórico de colisões no retorno. O acesso funciona como alternativa para veículos leves, principalmente nos horários de pico, quando a alça para a Rodovia Dom Pedro I costuma apresentar lentidão.