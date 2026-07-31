A Câmara Municipal de Campinas retoma as reuniões ordinárias nesta segunda-feira (3), às 18h, após o recesso parlamentar de julho. Na primeira sessão do segundo semestre, os vereadores deverão votar dois projetos voltados às áreas de saúde e inclusão social.

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Um dos destaques da pauta é o Projeto de Lei nº 74/2025, de autoria do vereador Nick Schneider (PL), que institui a Política Municipal de Proteção Integral à Pessoa com Doença Celíaca. A proposta será analisada em segunda discussão.

O texto estabelece diretrizes para ampliar o atendimento às pessoas diagnosticadas com a doença em hospitais, escolas, supermercados, hotéis, bares e restaurantes.