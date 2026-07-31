A Câmara Municipal de Campinas retoma as reuniões ordinárias nesta segunda-feira (3), às 18h, após o recesso parlamentar de julho. Na primeira sessão do segundo semestre, os vereadores deverão votar dois projetos voltados às áreas de saúde e inclusão social.
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Um dos destaques da pauta é o Projeto de Lei nº 74/2025, de autoria do vereador Nick Schneider (PL), que institui a Política Municipal de Proteção Integral à Pessoa com Doença Celíaca. A proposta será analisada em segunda discussão.
O texto estabelece diretrizes para ampliar o atendimento às pessoas diagnosticadas com a doença em hospitais, escolas, supermercados, hotéis, bares e restaurantes.
Entre as medidas previstas estão a oferta de refeições sem glúten na rede municipal de ensino e em hospitais privados, protocolos para evitar contaminação cruzada durante o preparo dos alimentos e a capacitação de profissionais responsáveis pela manipulação das refeições.
O projeto também determina que bares, restaurantes e hotéis informem nos cardápios quais produtos contêm glúten. Já os supermercados com área superior a 500 metros quadrados ou mais de três caixas deverão manter espaços exclusivos para produtos sem glúten.
Outra previsão é a criação do Selo Empresa sem Glúten, que poderá ser concedido pela Prefeitura aos estabelecimentos que atenderem aos critérios definidos pela futura legislação.
Prioridade habitacional para pessoas com TEA
Também está na pauta, em segunda discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 11/2026, dos vereadores Hebert Ganem (Podemos) e Luiz Cirilo (Podemos).
A proposta inclui pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre os grupos prioritários dos programas habitacionais de interesse social do município.
O texto prevê que as moradias destinadas a esse público sejam adaptadas conforme as necessidades dos beneficiários, com recursos como isolamento acústico, redução de estímulos sensoriais, acessibilidade e reforço nos dispositivos de segurança, conforme avaliação técnica.
Além disso, o projeto estabelece que, sempre que possível, essas unidades sejam construídas próximas a serviços de saúde, educação e assistência social.
Segundo os autores, a medida busca atender às necessidades específicas das famílias de pessoas com TEA e ampliar o acesso à moradia adequada.
A sessão desta segunda-feira marca o início dos trabalhos legislativos do segundo semestre de 2026.