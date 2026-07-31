Campinas registrou 16 mortes no trânsito urbano no primeiro semestre de 2026, metade das 32 contabilizadas entre janeiro e junho do ano passado. Os dados foram divulgados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

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A redução foi registrada pelo sexto mês consecutivo nos indicadores acompanhados pelo município. O levantamento considera como vítima fatal a pessoa que morre em até 30 dias após o acidente.

Apesar da queda nas ruas e avenidas, outras 19 mortes ocorreram nas rodovias que cortam Campinas. Com isso, o município somou 35 óbitos no trânsito no primeiro semestre, contra 57 no mesmo período de 2025, uma redução de 39%.

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