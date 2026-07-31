Campinas registrou 16 mortes no trânsito urbano no primeiro semestre de 2026, metade das 32 contabilizadas entre janeiro e junho do ano passado. Os dados foram divulgados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).
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A redução foi registrada pelo sexto mês consecutivo nos indicadores acompanhados pelo município. O levantamento considera como vítima fatal a pessoa que morre em até 30 dias após o acidente.
Apesar da queda nas ruas e avenidas, outras 19 mortes ocorreram nas rodovias que cortam Campinas. Com isso, o município somou 35 óbitos no trânsito no primeiro semestre, contra 57 no mesmo período de 2025, uma redução de 39%.
Motociclistas são maioria
Os motociclistas continuam sendo o grupo com maior participação nos acidentes fatais ocorridos na área urbana. Foram dez mortes no primeiro semestre, equivalentes a 63% do total.
No mesmo período do ano passado, 17 motociclistas morreram. A comparação representa uma queda de 41%.
Os outros seis óbitos envolveram pedestres, que corresponderam a 37% das vítimas. Em 2025, dez pessoas desse grupo morreram nos seis primeiros meses, o que indica uma redução de 40%.
Em junho, a malha urbana teve uma morte. O caso foi um atropelamento na região do Campo Grande. A vítima morreu após permanecer internada por 14 dias.
O primeiro semestre de 2026 também foi o primeiro desde 2018 sem mortes de ciclistas ou ocupantes de outros veículos nas vias urbanas de Campinas.
Velocidade e falta de habilitação
Dos 16 acidentes fatais registrados na área urbana, 13 já tiveram os fatores de risco analisados pela Emdec.
Excesso ou inadequação de velocidade e condução sem habilitação apareceram em quatro casos cada, representando 31% das ocorrências analisadas.
Consumo de álcool, ausência de capacete, evitabilidade do acidente e situações relacionadas à violência urbana foram identificados em dois casos cada.
Também apareceram entre os fatores direção perigosa, linha de cerol e comportamento do pedestre. Um mesmo acidente pode ter mais de uma causa associada.
Fiscalização e sinalização
Durante o semestre, a Emdec realizou 124 operações integradas de fiscalização, que identificaram 4,5 mil condutas de risco. As equipes aplicaram ainda 13,1 mil testes de bafômetro.
A empresa instalou cinco novos pontos de videomonitoramento e transferiu um radar para outra região. Os serviços de sinalização alcançaram 95,2 mil metros quadrados de vias, além da instalação de 3,4 mil placas e da construção ou adequação de 182 rampas de acessibilidade.
Na área educativa, foram promovidas 166 ações, com público estimado em 19,3 mil pessoas. Também foram distribuídas 1,5 mil antenas corta-pipa.