A Justiça de São Paulo rejeitou a tentativa da defesa do vereador Vini Oliveira (Cidadania) de suspender a Comissão Processante que apura uma possível quebra de decoro parlamentar na Câmara de Campinas. Com a decisão, o procedimento continua em andamento e pode realizar as oitivas previstas para o início de agosto.

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A negativa foi proferida nesta quinta-feira (30) pelo desembargador Torres de Carvalho, relator do agravo de instrumento na 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão é provisória e trata do pedido urgente apresentado pela defesa, sem representar o julgamento definitivo do recurso ou da acusação contra o parlamentar.

O recurso foi apresentado após a 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas já ter recusado uma liminar para interromper os trabalhos da comissão. No agravo, os advogados pediram a reforma da decisão de primeira instância e a paralisação da CP até o julgamento definitivo do mandado de segurança.