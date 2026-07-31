A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) divulgou nesta sexta-feira (31) a lista dos candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição concedida para o Vestibular Unicamp 2027. Ao todo, 7.915 estudantes foram contemplados entre 8.810 solicitações analisadas.

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Os nomes dos beneficiados podem ser consultados no site da Comvest e na área do candidato. Quem conseguiu a isenção também receberá, por e-mail, um código que deverá ser utilizado na inscrição do vestibular.

A universidade alerta que a concessão da isenção não garante a participação no processo seletivo. Os candidatos precisam realizar a inscrição entre os dias 3 e 31 de agosto, pela internet, informando o código fornecido pela Comvest. O benefício também poderá ser usado na modalidade Enem-Unicamp 2027, cujas inscrições serão abertas em outubro.