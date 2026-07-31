A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) divulgou nesta sexta-feira (31) a lista dos candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição concedida para o Vestibular Unicamp 2027. Ao todo, 7.915 estudantes foram contemplados entre 8.810 solicitações analisadas.
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Os nomes dos beneficiados podem ser consultados no site da Comvest e na área do candidato. Quem conseguiu a isenção também receberá, por e-mail, um código que deverá ser utilizado na inscrição do vestibular.
A universidade alerta que a concessão da isenção não garante a participação no processo seletivo. Os candidatos precisam realizar a inscrição entre os dias 3 e 31 de agosto, pela internet, informando o código fornecido pela Comvest. O benefício também poderá ser usado na modalidade Enem-Unicamp 2027, cujas inscrições serão abertas em outubro.
Quem teve o pedido negado ainda poderá recorrer da decisão. O recurso deve ser enviado pela área do candidato entre esta sexta-feira (31) e as 17h de 3 de agosto. O resultado será divulgado em 7 de agosto.
A maior parte das isenções foi destinada a estudantes de baixa renda que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Também foram contemplados funcionários da Unicamp e da Funcamp, candidatos aos cursos noturnos de licenciatura e tecnologia e bolsistas de escolas particulares.
O calendário do Vestibular Unicamp 2027 prevê a primeira fase em 18 de outubro e a segunda fase nos dias 29 e 30 de novembro. A lista de aprovados em primeira chamada será divulgada em 25 de janeiro de 2027.