Um trecho da Avenida Francisco Glicério, no Centro de Campinas, será interditado na madrugada deste domingo (2) para a gravação de cenas de um filme independente.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O bloqueio ocorrerá das 0h30 às 4h30, entre a Avenida Benjamin Constant e a Rua Ferreira Penteado. As filmagens serão realizadas no entorno do Largo do Rosário.
Além da interdição principal, a Emdec fará bloqueios em cruzamentos de acesso à Glicério para impedir a entrada de veículos na área das gravações.
Serão fechados os cruzamentos da Avenida Campos Sales com a Rua José Paulino, da Rua General Osório com as ruas José Paulino e Regente Feijó, e da Rua Bernardino de Campos com as ruas José Paulino e Barão de Jaguara.
Durante o período, o desvio será feito pela Avenida Benjamin Constant, pista externa da Rua Senador Saraiva, Viaduto Miguel Vicente Cury e pista externa da Avenida Doutor Moraes Salles, até a retomada do trajeto habitual.
Cinco agentes da Mobilidade Urbana atuarão na região. A operação também terá apoio do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da Emdec.
As interdições serão feitas para a produção de “Veloz 2: no rastro da velocidade”, continuação do filme independente “Veloz”. O projeto é dirigido, roteirizado e editado por Lucas Cristhian.
A trama aborda corridas de rua clandestinas e reúne atores, dublês e figurantes da região.