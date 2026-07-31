Um trecho da Avenida Francisco Glicério, no Centro de Campinas, será interditado na madrugada deste domingo (2) para a gravação de cenas de um filme independente.

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O bloqueio ocorrerá das 0h30 às 4h30, entre a Avenida Benjamin Constant e a Rua Ferreira Penteado. As filmagens serão realizadas no entorno do Largo do Rosário.

Além da interdição principal, a Emdec fará bloqueios em cruzamentos de acesso à Glicério para impedir a entrada de veículos na área das gravações.