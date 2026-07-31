31 de julho de 2026
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PROVA DE VIDA

Camprev inicia recadastramento obrigatório neste sábado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Aposentados e pensionistas aniversariantes de agosto a dezembro deverão cumprir duas etapas para manter o benefício.
Aposentados e pensionistas aniversariantes de agosto a dezembro deverão cumprir duas etapas para manter o benefício.

Aposentados e pensionistas do Camprev que fazem aniversário entre agosto e dezembro deverão realizar, a partir deste sábado (1º), o recadastramento previdenciário anual obrigatório.

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O procedimento reúne duas etapas: o Censo Previdenciário e a Prova de Vida. Ambas precisam ser concluídas dentro do mês de aniversário para evitar problemas no pagamento do benefício.

Neste primeiro ano, a exigência vale somente para os beneficiários que aniversariam entre agosto e dezembro de 2026. Quem nasceu entre janeiro e julho começará a fazer o recadastramento apenas em 2027.

Também estão dispensadas neste ano as pessoas que tiveram a aposentadoria ou a pensão concedida em 2026. Para esse grupo, a obrigação começará no próximo ano.

Como fazer o censo

O Censo Previdenciário será realizado exclusivamente pela internet, no site do Camprev ou pelo aplicativo Camprev Benefícios, disponível para celulares com sistemas Android e iOS.

O beneficiário deverá confirmar ou atualizar os próprios dados e as informações dos dependentes. Mudanças de nome, estado civil ou gênero exigirão o envio de documentos comprobatórios.

Depois do censo, será necessário realizar a Prova de Vida. Essa etapa poderá ser feita pelos aplicativos GOV.br ou Bradesco, ou presencialmente em agências e terminais de autoatendimento do banco.

Quem tiver realizado alguma ação reconhecida como prova de vida pelo GOV.br nos três meses anteriores ao aniversário poderá ter a etapa validada automaticamente.

Benefício pode ser suspenso

O Camprev alerta que o recadastramento somente será considerado concluído após as duas etapas. O beneficiário que não cumprir o procedimento poderá ter o pagamento suspenso a partir do mês seguinte ao aniversário, após notificação com antecedência mínima de dez dias.

Se a regularização ocorrer até o dia 15, o benefício será retomado ainda no mesmo mês. Depois dessa data, o pagamento será restabelecido no mês seguinte.

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo serviço Fale Conosco do Camprev ou pelo telefone (19) 3731-4500.

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