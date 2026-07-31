Aposentados e pensionistas do Camprev que fazem aniversário entre agosto e dezembro deverão realizar, a partir deste sábado (1º), o recadastramento previdenciário anual obrigatório.

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O procedimento reúne duas etapas: o Censo Previdenciário e a Prova de Vida. Ambas precisam ser concluídas dentro do mês de aniversário para evitar problemas no pagamento do benefício.

Neste primeiro ano, a exigência vale somente para os beneficiários que aniversariam entre agosto e dezembro de 2026. Quem nasceu entre janeiro e julho começará a fazer o recadastramento apenas em 2027.