A Praça Arautos da Paz, em Campinas, receberá neste domingo (2) um simulado de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta. A atividade começa às 9h e encerra a programação da Semana do Motociclista promovida pela Emdec.

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A encenação reproduzirá uma colisão com duas vítimas, um motociclista e um garupa. A estrutura será montada nas proximidades da rotatória entre as vias Vital Brasil e Arlindo Carpino.

Equipes do Samu participarão do exercício com uma ambulância de suporte básico. Os profissionais demonstrarão os procedimentos de primeiros socorros, estabilização das vítimas e encaminhamento para uma unidade hospitalar.