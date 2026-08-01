A Praça Arautos da Paz, em Campinas, receberá neste domingo (2) um simulado de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta. A atividade começa às 9h e encerra a programação da Semana do Motociclista promovida pela Emdec.
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A encenação reproduzirá uma colisão com duas vítimas, um motociclista e um garupa. A estrutura será montada nas proximidades da rotatória entre as vias Vital Brasil e Arlindo Carpino.
Equipes do Samu participarão do exercício com uma ambulância de suporte básico. Os profissionais demonstrarão os procedimentos de primeiros socorros, estabilização das vítimas e encaminhamento para uma unidade hospitalar.
Segundo a Emdec, a ação busca mostrar as consequências do excesso de velocidade, do desrespeito à sinalização e de outras condutas de risco. O exercício também permitirá que socorristas e agentes de mobilidade treinem os protocolos utilizados em ocorrências reais.
O simulado contará com apoio de motoclubes de Campinas e das concessionárias Motiva AutoBAn, Rota das Bandeiras e Via Colinas.
Motociclistas concentram mortes
Motociclistas e garupas responderam por dez das 15 mortes registradas nas vias urbanas de Campinas até junho, o equivalente a 67% do total. Apesar disso, o número de óbitos entre usuários de motocicletas caiu 29% nos cinco primeiros meses deste ano, conforme a Emdec.
Antes do simulado, a programação terá um workshop de pilotagem segura neste sábado (1º), das 8h às 14h, na sede da empresa municipal. A atividade será organizada pela Federação dos Motoclubes do Estado de São Paulo, com apoio da Japauto e da Madia Motos.
Ao longo da semana, três blitze educativas abordaram 250 motociclistas nas avenidas Lix da Cunha, John Boyd Dunlop e Theodureto de Almeida Camargo. Foram distribuídas 150 antenas corta-pipa.
SERVIÇO
Workshop de pilotagem segura
Sábado (1º), das 8h às 14h
Sede da Emdec
Simulado de acidente de trânsito
Domingo (2), às 9h
Praça Arautos da Paz, perto da rotatória entre as vias Vital Brasil e Arlindo Carpino