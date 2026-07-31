Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (30) por suspeita de envolvimento em uma tentativa de furto de veículo na região do Cidade Jardim, em Campinas.
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A Guarda Municipal chegou aos suspeitos depois de receber informações do Centro de Comunicação, o Cecom, sobre o automóvel que teria sido utilizado na ação. O veículo foi localizado durante as buscas e abordado pelas equipes.
No interior do carro, os agentes encontraram módulos eletrônicos automotivos e ferramentas que, segundo a corporação, são frequentemente usadas em furtos de veículos.
As vítimas foram até a 2ª Delegacia Seccional de Campinas e reconheceram um dos abordados como participante da tentativa de furto.
O caso foi apresentado à Polícia Civil, que confirmou a prisão em flagrante dos três homens. Eles permaneceram à disposição da Justiça.
A investigação deverá apurar a participação de cada suspeito e verificar se o grupo pode estar relacionado a outros crimes semelhantes registrados na cidade.