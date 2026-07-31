31 de julho de 2026
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PRISÃO EM FLAGRANTE

Trio é preso após tentativa de furto de carro em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Guarda Municipal encontrou módulos eletrônicos e ferramentas dentro do carro usado pelo trio na região do Cidade Jardim.
Guarda Municipal encontrou módulos eletrônicos e ferramentas dentro do carro usado pelo trio na região do Cidade Jardim.

Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (30) por suspeita de envolvimento em uma tentativa de furto de veículo na região do Cidade Jardim, em Campinas.

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A Guarda Municipal chegou aos suspeitos depois de receber informações do Centro de Comunicação, o Cecom, sobre o automóvel que teria sido utilizado na ação. O veículo foi localizado durante as buscas e abordado pelas equipes.

No interior do carro, os agentes encontraram módulos eletrônicos automotivos e ferramentas que, segundo a corporação, são frequentemente usadas em furtos de veículos.

As vítimas foram até a 2ª Delegacia Seccional de Campinas e reconheceram um dos abordados como participante da tentativa de furto.

O caso foi apresentado à Polícia Civil, que confirmou a prisão em flagrante dos três homens. Eles permaneceram à disposição da Justiça.

A investigação deverá apurar a participação de cada suspeito e verificar se o grupo pode estar relacionado a outros crimes semelhantes registrados na cidade.

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