Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (30) por suspeita de envolvimento em uma tentativa de furto de veículo na região do Cidade Jardim, em Campinas.

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A Guarda Municipal chegou aos suspeitos depois de receber informações do Centro de Comunicação, o Cecom, sobre o automóvel que teria sido utilizado na ação. O veículo foi localizado durante as buscas e abordado pelas equipes.

No interior do carro, os agentes encontraram módulos eletrônicos automotivos e ferramentas que, segundo a corporação, são frequentemente usadas em furtos de veículos.