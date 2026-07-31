Uma operação contra grupos investigados por roubos e furtos de motocicletas terminou com um suspeito morto e cinco pessoas presas em flagrante na manhã desta quinta-feira (30), em Hortolândia e Sumaré.

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Batizada de “Zero Grau”, a ação é realizada pela Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. Ao todo, foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão para endereços nas duas cidades.

Segundo a PM, os investigados já tinham antecedentes por roubo e receptação. A apuração busca identificar pessoas envolvidas na subtração de motocicletas e na circulação dos veículos furtados ou roubados na região.