Uma operação contra grupos investigados por roubos e furtos de motocicletas terminou com um suspeito morto e cinco pessoas presas em flagrante na manhã desta quinta-feira (30), em Hortolândia e Sumaré.
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Batizada de “Zero Grau”, a ação é realizada pela Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. Ao todo, foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão para endereços nas duas cidades.
Segundo a PM, os investigados já tinham antecedentes por roubo e receptação. A apuração busca identificar pessoas envolvidas na subtração de motocicletas e na circulação dos veículos furtados ou roubados na região.
Durante o cumprimento de um dos mandados, no Jardim Dal’Orto, em Sumaré, houve confronto. De acordo com a versão policial, um dos suspeitos teria trocado tiros com os agentes e acabou atingido. A morte foi constatada no local.
Em Hortolândia, as buscas foram realizadas nos bairros Jardim Minda, Vila Real, Recanto do Sol, Jardim Primavera, Jardim São Sebastião, Boa Esperança, Jardim Amanda, Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Santa Luzia e Jardim Conceição.
No Jardim Primavera, um homem de 22 anos foi preso depois de, segundo a polícia, se recusar a abrir o portão do imóvel. Os agentes entraram no local e encontraram um revólver calibre 32 com a numeração raspada e três munições, escondidos em uma cômoda.
A operação apreendeu quatro revólveres, munições, drogas e aparelhos celulares. Cinco pessoas foram detidas em flagrante.