Campinas tem 31 bairros classificados com alto risco de transmissão da dengue, segundo o 31º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria Municipal de Saúde.

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A relação reúne áreas das regiões Leste, Noroeste, Norte, Sudoeste, Sul e Suleste. O alerta indica os locais onde a Prefeitura pretende reforçar as visitas aos imóveis, a eliminação de criadouros e as orientações aos moradores.

Na região Leste, aparecem Jardim Guanabara, Jardim Brasil, Jardim Auxiliadora, Cambuí e Vila Nogueira.