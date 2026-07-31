Campinas tem 31 bairros classificados com alto risco de transmissão da dengue, segundo o 31º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria Municipal de Saúde.
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A relação reúne áreas das regiões Leste, Noroeste, Norte, Sudoeste, Sul e Suleste. O alerta indica os locais onde a Prefeitura pretende reforçar as visitas aos imóveis, a eliminação de criadouros e as orientações aos moradores.
Na região Leste, aparecem Jardim Guanabara, Jardim Brasil, Jardim Auxiliadora, Cambuí e Vila Nogueira.
No Noroeste, estão Jardim Santa Rosa, Jardim Novo Maracanã, Jardim Maracanã e Residencial Novo Mundo.
A região Norte concentra sete bairros: Conjunto Habitacional Padre Anchieta, Parque Maria Helena, Jardim Aparecida, Vila Renascença, Jardim Rosália, Jardim Francisca e Vila Réggio.
No Sudoeste, o alerta inclui Jardim Rosalina, DIC I, DIC III, DIC V e Jardim Santo Antônio.
Na região Sul, os bairros apontados são Jardim São José, Jardim das Bandeiras, Jardim Santa Cruz e Jardim Noêmia.
Já no Suleste, aparecem Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Andorinhas, Jardim New York, Vila Orozimbo Maia e Sousas.
A classificação considera fatores como o número de casos, a identificação de novas áreas de transmissão, a densidade populacional e a quantidade de imóveis que não puderam ser vistoriados. Bairros menores próximos às áreas indicadas também podem receber ações reforçadas.
Campinas contabilizou 3.531 casos de dengue entre 1º de janeiro e 28 de junho. Não houve informação sobre novas mortes no boletim divulgado nesta quinta-feira.
Segundo a Prefeitura, foram realizadas 820.643 visitas a imóveis para identificação e eliminação de criadouros entre o início do ano e 30 de junho. Outras 53.382 ações foram destinadas à nebulização costal.
A Secretaria de Saúde ressalta que os cuidados devem ser mantidos em toda a cidade, inclusive nos bairros que apareceram em alertas anteriores e deixaram a lista desta semana.
Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que cerca de 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão dentro dos imóveis. Entre as principais recomendações estão eliminar recipientes com água parada, limpar pratos de vasos, manter caixas-d’água vedadas e deixar vasos sanitários sem uso fechados.