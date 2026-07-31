Campinas encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 8.432 empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (30).

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O resultado representa crescimento de 6,5% em relação aos seis primeiros meses de 2025, quando a cidade havia criado 7.913 postos formais. Na comparação entre os períodos, foram abertas 519 vagas a mais neste ano.

O saldo do Caged corresponde à diferença entre o número de admissões e desligamentos registrados entre janeiro e junho. Os setores de serviços, indústria e agropecuária concentraram a maior parte das vagas criadas, mas o levantamento divulgado pela Prefeitura não detalhou o desempenho individual de cada atividade.