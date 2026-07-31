Campinas encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 8.432 empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (30).
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O resultado representa crescimento de 6,5% em relação aos seis primeiros meses de 2025, quando a cidade havia criado 7.913 postos formais. Na comparação entre os períodos, foram abertas 519 vagas a mais neste ano.
O saldo do Caged corresponde à diferença entre o número de admissões e desligamentos registrados entre janeiro e junho. Os setores de serviços, indústria e agropecuária concentraram a maior parte das vagas criadas, mas o levantamento divulgado pela Prefeitura não detalhou o desempenho individual de cada atividade.
Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, a expansão do emprego está relacionada à diversidade da economia local.
“A geração de empregos acompanha o dinamismo da economia de Campinas. Quando diferentes setores crescem ao mesmo tempo, ampliam as oportunidades para a população e fortalecem um ambiente de negócios capaz de sustentar esse desenvolvimento no longo prazo”, afirmou.
Abertura de empresas
Campinas também apresentou crescimento no saldo de novos negócios. Entre janeiro e junho, foram registradas 5.219 empresas abertas a mais do que encerradas, avanço de 36% sobre o mesmo período de 2025, quando o saldo havia sido de 3.834.
Os dados foram levantados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com base nos registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo. O cálculo não inclui microempreendedores individuais.
Segundo Adriana Flosi, o aumento indica maior disposição de empresários para investir na cidade.
“O aumento na abertura de empresas mostra que os empreendedores enxergam em Campinas um ambiente favorável para investir e expandir seus negócios. Mais empresas significam mais inovação, mais competitividade e novas oportunidades de geração de emprego e renda para a cidade”, declarou.