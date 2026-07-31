O afastamento da frente fria devolve o tempo firme a Campinas e região. A partir desta sexta-feira (31), o sol volta a predominar e não há previsão de chuva durante o fim de semana.
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A sexta será o primeiro dia de maior estabilidade após a passagem do sistema que provocou ventos fortes e deixou o tempo mais instável. O céu permanecerá aberto durante praticamente todo o período.
Os termômetros começam o dia em torno dos 14°C, mas a temperatura sobe rapidamente e pode alcançar 27°C durante a tarde. A umidade relativa do ar deve cair para perto de 45% nas horas mais quentes.
No sábado (1º), as temperaturas devem variar entre 12°C e 28°C. No domingo (2), a mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima também pode chegar aos 28°C.
O fim de semana será marcado pela grande amplitude térmica típica do inverno no interior paulista, com frio nas primeiras horas do dia, tardes quentes e nova queda das temperaturas durante a noite.
O principal ponto de atenção será o tempo seco. A umidade relativa do ar pode atingir índices entre 38% e 39% durante as tardes.
Campinas e cidades da região estão em área de atenção da Defesa Civil estadual para o risco de incêndios. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar queimadas e reduzir atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes e secos do dia.