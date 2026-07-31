O afastamento da frente fria devolve o tempo firme a Campinas e região. A partir desta sexta-feira (31), o sol volta a predominar e não há previsão de chuva durante o fim de semana.

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A sexta será o primeiro dia de maior estabilidade após a passagem do sistema que provocou ventos fortes e deixou o tempo mais instável. O céu permanecerá aberto durante praticamente todo o período.

Os termômetros começam o dia em torno dos 14°C, mas a temperatura sobe rapidamente e pode alcançar 27°C durante a tarde. A umidade relativa do ar deve cair para perto de 45% nas horas mais quentes.