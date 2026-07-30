A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) na Câmara de Campinas voltou atrás na decisão de solicitar a veículos de imprensa a íntegra dos vídeos relacionados ao caso. A reconsideração foi aprovada por unanimidade após uma petição apresentada pela defesa do parlamentar. O colegiado havia determinado o envio de ofícios à TH+ Record e ao Correio Popular para obter as gravações que embasaram reportagens sobre Vini.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o despacho, a mudança foi tomada com base em parecer da Procuradoria da Câmara Municipal de Campinas. O documento publicado pelo Legislativo não detalha os argumentos jurídicos apresentados pelo órgão.

Entenda a acusação

A Comissão Processante foi aberta depois da divulgação de imagens que mostram Vini participando de uma reunião na sede da empresa de transporte Smile, em Paulínia. A companhia integra o consórcio vencedor do Lote Norte da licitação do transporte coletivo de Campinas.