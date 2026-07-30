A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) na Câmara de Campinas voltou atrás na decisão de solicitar a veículos de imprensa a íntegra dos vídeos relacionados ao caso. A reconsideração foi aprovada por unanimidade após uma petição apresentada pela defesa do parlamentar. O colegiado havia determinado o envio de ofícios à TH+ Record e ao Correio Popular para obter as gravações que embasaram reportagens sobre Vini.
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Segundo o despacho, a mudança foi tomada com base em parecer da Procuradoria da Câmara Municipal de Campinas. O documento publicado pelo Legislativo não detalha os argumentos jurídicos apresentados pelo órgão.
Entenda a acusação
A Comissão Processante foi aberta depois da divulgação de imagens que mostram Vini participando de uma reunião na sede da empresa de transporte Smile, em Paulínia. A companhia integra o consórcio vencedor do Lote Norte da licitação do transporte coletivo de Campinas.
Nas gravações, o vereador aparece deixando o local com uma caixa preta na qual foram colocados envelopes de conteúdo inicialmente desconhecido. A reunião ocorreu após a fase competitiva do leilão, mas antes da conclusão definitiva do processo de concessão.
A denúncia apresentada pela vereadora Mariana Conti (PSOL) sustenta que o encontro e o recebimento do material precisam ser esclarecidos e podem representar uma conduta incompatível com o mandato.
Vini nega ter recebido dinheiro ou qualquer vantagem indevida. A defesa afirma que a caixa continha documentos e que os envelopes guardavam mídias com informações e denúncias relacionadas ao transporte público, posteriormente encaminhadas ao Ministério Público.
O caso também é investigado pelo Gaeco e pela Polícia Civil. Em junho, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no gabinete e na residência do parlamentar, além de outros endereços ligados aos investigados e à empresa de transporte. A abertura da CP, no entanto, não representa condenação e tem como objetivo apurar eventual infração político-administrativa.
Adiamento é negado
Além de questionar a solicitação dos vídeos, a defesa pediu a mudança da data da oitiva do perito Ricardo Molina, que estará em viagem internacional e tem retorno previsto para 28 de agosto.
A comissão negou o adiamento. Segundo o despacho, a espera reduziria o período disponível para ouvir o vereador e concluir o processo dentro do prazo determinado pelo Decreto-Lei 201/1967.
Apesar da negativa, Vini recebeu prazo de 24 horas para indicar outro assistente técnico, que deverá ser ouvido na data e no horário já reservados para Molina. O colegiado justificou a alternativa como uma medida para garantir a ampla defesa.
As oitivas estão programadas para segunda-feira (3) e terça-feira (4), na Sala Sylvia Paschoal. Vini Oliveira deve prestar depoimento na terça.
A comissão é presidida por Paulo Haddad (PSD), tem Otto Alejandro (PL) como relator e Dr. Yanko (PP) como membro.
Ao fim dos trabalhos, o grupo poderá recomendar o arquivamento do caso ou a responsabilização do vereador. Uma eventual cassação dependerá de votação no plenário da Câmara.