O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, por decisão liminar, a reintegração de posse de um terreno ocupado por sete famílias em Campinas. A medida foi assinada pelo vice-presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, que apontou o descumprimento de diretrizes estabelecidas pelo próprio STF para remoções coletivas de pessoas em situação de vulnerabilidade.

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A ordem de despejo havia sido autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que permitiu, inclusive, o uso de força policial e o arrombamento de imóveis, se necessário. A justificativa era de que o terreno vinha sendo ocupado por construções irregulares, o que poderia causar prejuízos ao proprietário.

Ao analisar o caso, Moraes entendeu que a decisão da Justiça paulista não observou as determinações fixadas pelo STF na ADPF 828. Entre elas estão a realização de tentativa de mediação antes da retirada dos moradores e a garantia de acolhimento em local com condições dignas para as famílias afetadas. As regras também vedam a separação de integrantes da mesma família durante o cumprimento da medida.