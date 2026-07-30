A Rua Marechal Deodoro, no Centro de Campinas, começará a passar por uma requalificação que inclui a retirada da fiação aérea, a recuperação do pavimento e intervenções nas calçadas. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (30) pelo prefeito Dário Saadi.

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A primeira etapa será realizada entre a Rua Dr. Quirino e a Avenida Francisco Glicério. Cabos de energia elétrica, iluminação pública e telefonia serão transferidos para estruturas subterrâneas por meio de uma parceria entre a Prefeitura, a CPFL Paulista, a Vésper Campinas e outras concessionárias.

“O enterramento da fiação neste trecho se soma a outros que já foram feitos na Rua José Paulino e na Avenida Campos Sales, por exemplo”, afirmou Dário.