A Rua Marechal Deodoro, no Centro de Campinas, começará a passar por uma requalificação que inclui a retirada da fiação aérea, a recuperação do pavimento e intervenções nas calçadas. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (30) pelo prefeito Dário Saadi.
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A primeira etapa será realizada entre a Rua Dr. Quirino e a Avenida Francisco Glicério. Cabos de energia elétrica, iluminação pública e telefonia serão transferidos para estruturas subterrâneas por meio de uma parceria entre a Prefeitura, a CPFL Paulista, a Vésper Campinas e outras concessionárias.
“O enterramento da fiação neste trecho se soma a outros que já foram feitos na Rua José Paulino e na Avenida Campos Sales, por exemplo”, afirmou Dário.
De acordo com a CPFL, o projeto sob responsabilidade da distribuidora contempla a construção de 170 metros de rede subterrânea. A empresa afirma que a mudança deverá aumentar a proteção dos equipamentos, a capacidade operacional do sistema e a segurança da infraestrutura instalada no trecho.
Depois das escavações necessárias para a transferência dos cabos, a Secretaria de Serviços Públicos iniciará a recuperação da via. O trabalho prevê o nivelamento de aproximadamente 1,5 quilômetro de pavimento de paralelepípedos, sem substituição pelo asfalto.
Também estão programadas a instalação de cerca de 600 metros quadrados de piso intertravado nas calçadas e a correção de aproximadamente 400 metros quadrados de guias e sarjetas.
A calçada em frente ao Pátio dos Leões ficará fora dessa etapa por ser protegida pelo patrimônio histórico.
Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, a execução depende da atuação conjunta do poder público e das empresas responsáveis pelas redes existentes no local.
“Foi feita uma parceria entre a prefeitura e diferentes concessionárias, com a iniciativa privada para viabilizar essa intervenção. É uma ação que não é barata, mas que traz benefícios principalmente do ponto de vista da segurança e estéticos, e que já vai facilitar a circulação dos pedestres também”, declarou.
A Prefeitura informou que o investimento total será de aproximadamente R$ 2,9 milhões. No detalhamento divulgado, foram relacionados cerca de R$ 1,5 milhão da CPFL, R$ 700 mil do município e R$ 200 mil da Vésper, valores que somam R$ 2,4 milhões. O comunicado não especifica a origem dos R$ 500 mil restantes.
A assinatura ocorreu no Pátio dos Leões, antigo campus central da PUC-Campinas, que também passa por restauração. O imóvel deverá receber exposições, atividades culturais, programas educativos e ações de formação ligadas ao empreendedorismo artístico.