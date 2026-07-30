O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) inicia nesta quinta-feira (30) a investigação sobre a queda de um avião de pequeno porte que matou o piloto Leonardo Bezerra Pinheiro, de 25 anos, em Mogi Mirim. A aeronave caiu na tarde de quarta-feira (29), em uma área rural às margens da Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, e pegou fogo após o impacto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe do Cenipa vai analisar os destroços, as condições da aeronave e outros elementos para esclarecer as causas do acidente. Na quarta-feira, policiais civis, peritos da Polícia Científica e militares da Força Aérea Brasileira também estiveram no local para os primeiros levantamentos.

Segundo relatos de testemunhas e do presidente do Clube de Voo de Mogi Mirim, o avião pode ter entrado em parafuso chato, situação em que a aeronave perde altitude enquanto gira e o piloto tem dificuldade para retomar o controle. A hipótese, no entanto, ainda depende da conclusão da investigação.