Uma motocicleta furtada no Parque Constelações foi recuperada pela Polícia Militar na região do Jardim Renascença, em Campinas. Dois adolescentes foram identificados como envolvidos no ato infracional.

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A ocorrência começou após a corporação receber a informação de que o veículo havia sido abandonado em uma área de mata. Durante buscas nas proximidades, os policiais abordaram os dois jovens, que carregavam capacetes.

Questionados sobre a procedência dos objetos, os adolescentes deram versões diferentes. Segundo a Polícia Militar, eles acabaram admitindo o furto e indicaram o ponto onde a motocicleta havia sido deixada.