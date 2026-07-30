30 de julho de 2026
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ATO INFRACIONAL

Menores são detidos em área de mata de Campinas com moto furtada

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Veículo foi encontrado em área de mata após dois adolescentes serem abordados com capacetes no Jardim Renascença.
Veículo foi encontrado em área de mata após dois adolescentes serem abordados com capacetes no Jardim Renascença.

Uma motocicleta furtada no Parque Constelações foi recuperada pela Polícia Militar na região do Jardim Renascença, em Campinas. Dois adolescentes foram identificados como envolvidos no ato infracional.

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A ocorrência começou após a corporação receber a informação de que o veículo havia sido abandonado em uma área de mata. Durante buscas nas proximidades, os policiais abordaram os dois jovens, que carregavam capacetes.

Questionados sobre a procedência dos objetos, os adolescentes deram versões diferentes. Segundo a Polícia Militar, eles acabaram admitindo o furto e indicaram o ponto onde a motocicleta havia sido deixada.

O veículo foi localizado e encaminhado para os procedimentos de recuperação.

Os adolescentes foram levados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Após serem ouvidos, eles foram liberados aos respectivos responsáveis.

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