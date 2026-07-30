Uma motocicleta furtada no Parque Constelações foi recuperada pela Polícia Militar na região do Jardim Renascença, em Campinas. Dois adolescentes foram identificados como envolvidos no ato infracional.
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A ocorrência começou após a corporação receber a informação de que o veículo havia sido abandonado em uma área de mata. Durante buscas nas proximidades, os policiais abordaram os dois jovens, que carregavam capacetes.
Questionados sobre a procedência dos objetos, os adolescentes deram versões diferentes. Segundo a Polícia Militar, eles acabaram admitindo o furto e indicaram o ponto onde a motocicleta havia sido deixada.
O veículo foi localizado e encaminhado para os procedimentos de recuperação.
Os adolescentes foram levados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Após serem ouvidos, eles foram liberados aos respectivos responsáveis.